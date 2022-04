L’Eurovision perde pezzi, uno stato dà forfait: qual è e lo spinoso motivo

La 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest, che si terrà dal 10 al 14 maggio 2022 presso il PalaOlimpico di Torino, in Italia, perde pezzi ancor prima di iniziare. Nelle scorse ore un paese ha dato forfait spiegando che non sarà presente alla rassegna musicale. Trattasi di Israele. A dare la notizia è l’emittente pubblica Kan, che ha reso noto che la delegazione israeliana non potrà sbarcare a Torino per motivi di sicurezza legati ad uno sciopero dello Shin Bet, vale a dire il servizio di intelligence di Israele. L’annuncio è stato dato tramite un cinguettio diramato su Twitter.

“Al momento, a causa dello sciopero del ministero degli Esteri, che incide sui protocolli di sicurezza, la delegazione israeliana non sarà presente all’Eurovision di Torino”, ha sottolineato Kan. Nella fattispecie, come poc’anzi accennato, lo sciopero coinvolge anche lo Shin Bet. Altrimenti detto, in questo momento le istituzioni israeliane non possono garantire la protezione necessaria alla delegazione che avrebbe dovuto giungere nel capoluogo piemontese per partecipare l’Eurovision Son Contest.

La tv e l’organizzazione dell’Eurovision in Israele non possono assumersi la responsabilità della protezione senza la sicurezza garantita dallo Stato, ha aggiunto Kan.

As of now, due to the Ministry of Foreign affairs strike, that affects the security protocols, the Israeli delegation will not attend the Eurovision in Turin. — KAN Eurovision Israel (@kaneurovision) April 12, 2022

Eurovision Song Contest 2022: esibizione da remoto per Michael Ben David?

Israele ha trionfato all’Eurovison nel 2018, nell’edizione che si è tenuta in Portogallo, a Lisbona. Per la manifestazione 2022 di Torino avrebbe dovuto essere rappresentato dal cantante Michael Ben David con la canzone I.M. Non è escluso che il musicista possa comunque rimanere in gara ed esibirsi da “remoto”, formula già sperimentata ai tempi delle prime drammatiche ondate pandemiche legate al Covid. Laddove ciò non sarà possibile, scatterebbe la squalifica d’ufficio dall’evento.

Eurovision 2022, Laura Pausini e Alessandro Cattelan archiviano le voci relative ai dissapori

Per presentare l’evento sono stati chiamati tre big del mondo della musica e dello spettacolo: Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Di recente si è sussurrato di attriti e malumori tra la star romagnola e il conduttore di Tortona. In particolare Dagospia ha sostenuto che Cattelan abbia paura di poter essere oscurato dalla presenza della musicista. A quanto pare, però, tra i due non c’è alcuna maretta. Nelle scorse ore la Pausini si è persino complimentata pubblicamente con il collega per il lavoro svolto con il programma Una semplice domanda, disponibile su Netflix.