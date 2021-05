Eurovision, Maneskin trionfano: accusati di aver sniffato droga in diretta

Damiano David ha sniffato cocaina in diretta televisiva? La forte accusa, la replica in conferenza stampa e sui profili social ufficiali

Dopo trent’anni l’Italia ha trionfato all’Eurovision Song Contest 2021 grazie ai Maneskin. Il gruppo, vincitore della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, ha battuto la Francia ed era tra le favorite della competizione. Una finale davvero emozionante con i giochi aperti fino all’ultimo. Dopo la prima votazione delle giurie internazionali si erano classificati al quarto posto, mentre grazie allo sfoglio dei voti popolari sono volati al primo posto. Zitti e Buoni ha conquistato 524 punti, la Francia 499 punti mentre al terzo posto la Svizzera con 432 punti.

Dopo la manifestazione si è tenuta la conferenza stampa e non sono mancate le polemiche. Maneskin sono stati accusati di avere assunto cocaina in diretta. In particolare, a far discutere è stato un gesto fatto da Damiano. Il cantante della band ha replicato sostenendo che non era cocaina e di non fare uso di droga. Sui social c’è chi ha chiesto la squalifica, soprattutto molti francesi.

Questi stanno facendo un video sui social dove si vede Damiano calarsi sul tavolino per qualche secondo in un gesto che qualcuno ha preso come una sniffata. Più chiari sono stati, invece, sui social. Riportiamo di seguito la traduzione del post scritto in inglese sul profilo ufficiale Instagram dei Maneskin:

“Siamo davvero scioccati da quello che dicono alcune persone su Damiano che fa uso di droga. Siamo contro la droga e non abbiamo mai usato la cocaina. Pronti a fare il test, non abbiamo nulla da nascondere. Siamo qui per suonare la nostra musica e così felici della nostra vittoria all’Eurovision che vogliamo ringraziare tutti per averci supportato. Il rock’n roll non muore mai. Vi amiamo”

Maneskin vincono l’Eurovision Song Contest 2021: Zitti e Buoni premiato come miglior testo

Non solo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021. I Maneskin sono stati premiati per il miglior testo il giorno prima della finale. Zitti e Buoni ha davvero conquistato tutti, compresa la giuria incaricata per l’assegnazione del riconoscimento.

Nel dettaglio, hanno motivato la premiazione sostenendo che la loro è una canzone insolente, con una scelta curata delle metafore, un grido crudo dei disadattati di questa falsa società. Attualmente il loro brano si è piazzata come la canzone più ascoltata su Spotify tra quelle in gara nella manifestazione europea.

Maneskin: lo zampino dei Ferragnez dietro la vittoria? Polemiche in rete

Poco prima della finale, Fedez aveva promesso di coinvolgere Chiara Ferragni e con lei tutto il seguito sui social per cercare di far vincere l’Eurovision ai Maneskin. I Ferragnez hanno chiamato a raccolta milioni di follower a favore del gruppo italiano e sui social è nata una polemica da parte degli altri Paesi.

Molti sono rimasti sorpresi dal grande seguito della Ferragni e del marito, sostenendo che solo grazie al loro appello i Maneskin hanno conquistato la vittoria.