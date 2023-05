Eurovision, Maneskin: epico video di Damiano, che botta ai francesi

A due anni dalla vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest il frontman della band Damiano David è tornato a parlare della vicenda che fece tanto discutere nell’edizione del 2021 della kermesse musicale. Come in molti ricorderanno i media francesi avevano accusato il cantante del gruppo pop-rock italiano di aver “sniffato” cocaina durante la finale. Damiano David aveva subito smentito, accettando di sottoporsi ai test anti-droga per dimostrare la sua innocenza. Già lo scorso anno i Maneskin, invitati durante l’edizione dell’Eurovision che si tenne a Torino, erano tornati sull’argomento dando un consiglio ironico ai colleghi in gara quell’anno: “Non avvicinatevi troppo ai tavoli” aveva affermato il frontman del gruppo. Nonostante sia ormai passato molto tempo dall’accaduto, sembra che il cantante non riesca a dimenticarsi di quella vicenda e durante la finale di ieri sera, tramite una storia condivisa sul suo profilo Instagram, è tornato a esprimersi sulla vicenda.

La storia Instagram e cosa era successo

“Ragazzi è una serata molto speciale, oggi sono due anni da quando, forse, ho pippato in diretta”. Con queste parole Damiano David ha scherzato con i suoi followers di Instagram e ha voluto ancora una volta portare alla luce il fatto che lo vide partecipe ormai due anni fa sul palco dell’Eurovision Song Contest.

Le accuse dei magazine francesi partirono da un video frammento della finale della kermesse musicale in cui il cantautore si vide chinato su un tavolino nella Green Room in attesa dei risultati delle votazioni. Da quelle immagini sembrava che il cantante, all’epoca 22enne, avesse “sniffato” qualcosa. Accuse smentite in seguito grazie al test anti-droga al quale Damiano David si era sottoposto volontariamente e grazie anche ad un attento esame delle immagini condivise dai media. Si notò infatti come in realtà Damiano si fosse semplicemente chinato per spostare i cocci di un bicchiere rotto dal collega Thomas Raggi. Insomma un vero flop da parte dei media francesi che videro sfumare definitivamente la possibilità di essere dichiarati vincitori della kermesse al posto del gruppo italiano. Già all’ora i Maneskin avevano voluto esprimersi sulla vicenda dichiarando: “Siamo scioccati per quello che alcune persone stanno dicendo su Damiano che usa droghe, siamo contro le droghe e non abbiamo mai usato cocaina. Siamo pronti a fare il test perché non abbiamo niente da nascondere. Siamo qui per suonare la nostra musica e siamo felici per la vittoria. Ringraziamo tutti per il supporto. Il rock ‘n roll non muore mai. Vi vogliamo bene”.

“oggi sono due anni dove forse ho pipp4to in diretta” ☠️ DAMIANO RICORDANDOCI QUEL MOMENTO SURREALE PER FAVORE#EUROVISION #Eurovision2023 #ESCita pic.twitter.com/yDKd6dUjKS — giuls???????? (@dreamingtom_) May 13, 2023

Il successo dei Maneskin

Un enorme successo quello che in poco tempo ha letteralmente investito la band romana. I Maneskin hanno da poco annunciato il ‘Rush! World Tour‘, la tournée mondiale che li vedrà esibirsi per la prima volta nei palazzetti in Giappone, Canada e Stati Uniti. Per non farsi mancare nulla la band tornerà anche in Sud America e debutterà in Australia. Attualmente i Maneskin sono impegnati con il Loud Kids Tour, durante il quale hanno attraversato tutta Europa. Inoltre, saranno partecipi quest’estate in Italia di cinque date evento attesissime dai fan della band: il 16 luglio allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, 20 e 21 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, il 24 e 25 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

La loro discografia conta attualmente 328 certificazioni a livello mondiale con ben 18 dischi di diamante, 259 dischi di platino e 51 dischi d’oro. Inoltre la band ha ottenuto la nomination ai Grammy Awards nella categoria “Best New Artist” e sono anche stati premiati come “Best New Alternative Artist” agli iHeart Music Awards 2022.