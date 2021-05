Eurovision, la Francia fa dietrofront sui Maneskin e accetta la sconfitta

Le polemiche sulla vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021 sono destinate a sparire. In realtà per molti hanno lasciato il tempo che trovano, perché sono state insinuazioni provenienti dai social da fan esteri che evidentemente hanno mal digerito la sconfitta. I Maneskin hanno trionfato grazie ai voti del pubblico, più che per merito delle giurie dei vari paesi. Quindi è stato il popolo europeo a incoronarli vincitori e forse proprio questo ha fatto rosicare ancor di più i francesi in particolare, che si sono piazzati al secondo posto. Damiano David ha respinto ogni accusa sull’aver usato sostanze durante la diretta della finale dell’Eurovision già durante la conferenza stampa, spiegando che si era rotto un bicchiere e stava pulendo.

La stessa organizzazione del festival ha confermato di aver trovato dei vetri di un bicchiere rotto a terra. Damiano si è offerto spontaneamente di sottoporsi a un test anti-droga, non volendo in alcun modo che la loro vittoria schiacciante venisse sporcata da polemiche becere. Polemiche che in Italia, e di sicuro anche in altre zone d’Europa, hanno fatto parecchio discutere e proprio non sono piaciute. Polemiche diffamatorie e offensive, mosse da chi non si arrende davanti a una sconfitta. Quello che invece sta facendo la tv francese dopo due giorni dalla finale dell’Eurovision 2021.

Da Parigi sono arrivate in queste ore notizie che stanno sgonfiando poco a poco le polemiche sui Maneskin. Delphine Ernotte, a capo di France Television, ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano Le Parisien. In attesa che Damiano si sottoponga, a quanto pare ugualmente, al test anti-droga la Francia ha reso noto di non voler fare ricorso. Insomma, si stanno rassegnando alla sconfitta. O forse si sono resi conto che era un’accusa pesante e inaccettabile per chi si è visto puntare il dito contro ma anche per l’organizzazione in un certo senso, perché avrebbe permesso l’ingresso di sostanze nell’arena. Queste le parole della Ernotte:

“Qualunque sia il risultato del test, la Francia non ha intenzione di presentare un reclamo. Il voto a favore dell’Italia è molto chiaro. Non ha rubato la vittoria ed è questo ciò che conta. E senza un ricorso della Francia, la classifica può rimanere senza cambiamenti in qualunque caso”

La Francia ha rinunciato alla polemica sui Maneskin vincitori dell’Eurovision 2021, accettando di fatti la sconfitta. Una sconfitta netta, perché la classifica parla chiaro come la stessa Ernotte ha riconosciuto. Il caso può essere archiviato, a questo punto? Una domanda a cui solo gli utenti sui social possono rispondere, ma anche una certa stampa francese che ha deciso di cavalcare l’onda.