Eurovision, classifica finale: chi ha vinto, bene Corsi e dito medio

Si è concluso l’Eurovisione Song Contest 2025. A vincere il microfono di cristallo è stata l’Austria rappresentata da JJ che ha cantato Wasted Love. Seconda piazza per Israele. Medaglia di bronzo per la Svezia. Lucio Corsi non ha per nulla sfigurato, posizionandosi quinto, preceduto dalla Svezia. Durante l’annuncio delle votazioni del pubblico c’è stato un gestaccio dei Remember Monday che hanno rappresentato il Regno Unito con il brano What The Hell Just Happened?. Quando hanno saputo di aver preso zero punti, la cantante ha fatto il dito medio in segno di protesta. Grande delusione per Gabry Ponte. Il deejay italiano, approdato all’ESC sotto i colori di San Marino, in finale è arrivato ultimo.

Finale Eurovision Song Contest 2025, la classifica completa

Di seguito la classifica definitiva e completa della finale:

Austria | JJ – Wasted Love Israele | Yuval Raphael – New Day Will Rise Estonia | Tommy Cash – Espresso Macchiato Svezia | KAJ – Bara Bada Bastu Italia | Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro Grecia | Klavdia – Asteromáta Francia | Louane – maman Albania | Shkodra Elektronike – Zjerm Ucraina | Ziferblat – Bird of Pray Svizzera | Zoë Më – Voyage Finlandia | Erika Vikman – ICH KOMME Olanda | Claude – C’est La Vie Lettonia | Tautumeitas – Bur Man Laimi Polonia | Justyna Steczkowska – GAJA Germania | Abor & Tynna – Baller Lituania | Katarsis – Tavo Akys Malta | Miriana Conte – SERVING Norvegia | Kyle Alessandro – Lighter Gran Bretagna | Remember Monday – What The Hell Just Happened? Armenia | PARG – SURVIVOR Portogallo | NAPA – Deslocado Lussemburgo | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son Danimarca | Sissal – Hallucination Spagna | Melody – ESA DIVA Islanda | VÆB – RÓA San Marino | Gabry Ponte – Tutta L’Italia

Michelle Hunziker canta Volare di Domenico Modugno, la Rai va in pubblicità

Nel corso della serata si è verificato un piccolo patatrac imponderabile. Michelle Hunziker, tra le presentatrici dell’evento, a un certo punto ha omaggiato l’Italia intonando il mitico brano ‘Volare’ di Domenico Modugno, canzone conosciuta in tutto il mondo. Peccato che proprio in quel momento era previsto uno stacco pubblicitario. Morale della favola? Il pubblico del Bel Paese sintonizzato sull’ammiraglia della tv di Stato non ha potuto seguire la performance della conduttrice in forza a Mediaset.