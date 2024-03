Eurovision, Angelina Mango taglia La Noia: quale parte è sparita

Sale l’attesa per l’Eurovision Song Contest 2024. L’evento quest’anno lo organizzerà la Svezia. L’appuntamento è a Malmo, dal 7 al 12 maggio. A rappresentare l’Italia ci sarà Angelina Mango, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo in cui ha battuto la concorrenza di Geolier. Naturalmente porterà sul palco svedese il brano La Noia, ossia la canzone con cui ha trionfato nella kermesse ligure. La traccia, però, sarà modificata: in particolare, come reso noto dall’AdnKronos, sarà tagliata di 8 secondi rispetto all’originale.

All’origine di tale scelta non c’è una decisione nata dalle esigenze della talentuosa artista. La modifica è stata resa necessaria dal regolamento dell’Eurovision 2024 che ha specificato che in gara possono essere portati solamente brani che non superino i tre minuti. La Noia, che è leggermente più lungo, dovrà quindi essere lievemente sforbiciato. Quale parte della canzone verrà cassata?

Anche in questo caso è l’AdnKronos a rivelare i dettagli dell’operazione. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi avrebbe deciso di eliminare il passaggio al termine della seconda strofa in cui c’è il raddoppio della frase “È la cumbia della noia/È la cumbia della noia/Total”. Dunque niente raddoppio, otto secondi guadagnati e regolamento rispettato. Una modifica che di fatto va ad incidere pochissimo sulla struttura del brano (c’è da scommettere che in molti nemmeno se ne accorgeranno).

Angelina Mango, grandi aspettative per l’Eurovision Song Contest 2024

Grandi aspettative attorno alla figlia del compianto Pino Mango. La Noia è un brano ‘moderno’, orecchiabile e ben costruito. Angelina lo interpreta in modo magistrale il che rende la performance assai interessante. Tutti presupposti per partecipare all’Eurovision da protagonista e, chissà, magari di piazzarsi nelle primissime posizioni. Il sogno, naturalmente, è quello di arrivare sul gradino più alto de podio e bissare l’impresa di qualche anno fa dei Maneskin.

La Mango ha tutte le carte in regola per fare un figurone. Ad Amici di Maria De Filippi ha fatto intravedere sprazzi del suo talento cristallino, a Sanremo è esplosa, consacrandosi. All’Eurovision cercherà di battere anche la strada estera. Non resta che tifare e continuare a sognare in grande.