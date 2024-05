Eurovision, Angelina furiosa con la manager? La replica di lei

Questa sera, sabato 11 maggio, a Malmo, in Svezia, ci sarà la finale dell’Eurovision Song Contest 2024. Un Eurovision che si è rivelato estremamente controverso, con lo scoppio di una polemica che sta crescendo proprio in queste ore. Dopo che la cantante israeliana Eden Golan si è qualificata per la finale, le tensioni tra l’EBU, le diverse delegazioni nazionali in gara e il pubblico sono nettamente sfuggite di mano. Inoltre, sembra che i Paesi Bassi siano a rischio squalifica dopo che il rappresentante olandese ha contestato un’affermazione dell’artista israeliana. Tuttavia, la SVT – il Servizio Pubblico Radiotelevisivo Svedese – ha negato tale versione, parlando invece di una rissa tra il cantante olandese e un fotografo.

In tutto ciò, anche l’Italia è stata coinvolta in un’accesa polemica. Durante la seconda semifinale del 10 maggio, la Rai ha involontariamente rivelato le percentuali dei voti italiani, mostrando che il 39.31% di essi è andato proprio alla cantante israeliana Eden Golan. Un dato che ha messo l’Italia e la sua rappresentante, Angelina Mango, in una posizione a dir poco scomoda. In mezzo a tutto questo caos, Angelina ha voluto mandare un messaggio di pace che, però, non ha avuto esattamente l’effetto sperato.

Ieri, il 10 maggio, la cantante è apparsa in sala stampa, leggendo un discorso da lei preparato sull’importanza della musica e sul suo potere unificante. Successivamente, ha cantato una versione acustica della celebre canzone di John Lennon, “Imagine“. Il video, condiviso dalla stessa Angelina sui suoi social, ha ricevuto reazioni contrastanti. Da un lato, c’è chi apprezzato questo gesto di pace. D’altro canto, molti hanno giudicato questa scelta come evasiva, sostenendo che, se la cantante non intende assumere una posizione chiara sul conflitto tra Israele e Palestina, sarebbe stato preferibile mantenere il silenzio.

Ma, non è finita qui. Subito dopo l’accaduto, si è diffuso un video in cui è possibile vedere Angelina lasciare furiosa la sala stampa dell’Eurovision. Nella clip, la sua manager, Marta Donà, si avvicina per rassicurarla, ma la cantante sembra allontanarsi, mostrando un’aria contrariata nei confronti della sua agente. Da lì, alcuni hanno ipotizzato che Angelina Mango abbia potuto essere spinta dalla sua manager a lanciare questo messaggio di pace con “Imagine“, nel tentativo di placare le polemiche, anche se personalmente non era d’accordo.

guardate marta come la accarezza e lei che scappa via😭 pic.twitter.com/CJN2Uao77J — chiarè🧚‍♀️🧸 (@itss_chiaretta) May 10, 2024

Tuttavia, queste voci sono state smentite proprio poco fa da Angelina. L’ex allieva di Amici ha pubblicato un video in cui abbraccia la sua manager e spiegando il perché della sua fuga repentina dalla sala stampa:

Imagine è un messaggio molto grande e per questo non volevo diventasse una cosa personale, quindi sono corsa via, perché non volevo che l’attenzione si spostasse sul mio pianto, e per vivere lo tsunami di emozioni nella mia intimità e con il mio team e lasciare che restasse pulito e integro un semplice gesto di pace, oggi mi godo questo giorno che non dimenticherò mai e sul palco porto tutta la mia fragilità.