Eurovision 2022: Il Volo rischiano di non esserci, tegola su Ginoble

Il Volo, il trio formato da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, è uno dei gruppi musicali ospiti della 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest di Torino. I tre dovranno esibirsi durante la seconda semifinale prevista per domani, giovedì 12 maggio 2022. Purtroppo, però, solo due di loro saranno fisicamente presenti al Palasport Olimpico del capoluogo piemontese.

Piccolo grande intoppo per uno degli ospiti dell’Eurovision 2022 condotto da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Il Volo, trio musicale italiano amato in tutto il mondo, non calcherà il palco della kermesse musicale al completo. Il motivo? Gianluca Ginoble, uno dei membri del gruppo, è risultato positivo al Covid-19. Il baritono non presenta al momento alcuni sintomi e sta bene. Così è stato annunciato nel tardo pomeriggio di oggi, 11 maggio 2022, da La Repubblica. La spiacevole notizia arriva proprio un giorno prima della loro esibizione prevista a Torino, che a quanto pare non sarà cancellata ma subirà solo una notevole variazione.

Come riporta il quotidiano, il vice direttore di Rai1 Claudio Fasulo starebbe cercando di trovare una soluzione all’assenza del 27enne che accontenti tutti. A quanto pare si starebbe pensando di far collegare Ginoble in remoto così da poter partecipare, a distanza, alla performance dei suoi compagni di gruppo. Il trio dovrebbe esibirsi con il loro successo “Grande Amore”, canzone che si è aggiudicata la vittoria del Festival di Sanremo 2015. Come spiega DavideMaggio.it i tre dovrebbero cimentarsi con una nuova versione del brano, rivisitato in chiave rock sinfonico alternando parti in italiano e parti in inglese. Resta da vedere se la risoluzione del problema incontrerà il gusto del pubblico e se davvero riuscirà a sopperire alla mancanza del cantante sul palco.

Per Il Volo si tratta di un grande ritorno all’Eurovision, stavolta in qualità di ospiti. I tre hanno calcato il palco della competizione musicale 7 anni fa, allora in veste di partecipanti dopo la vittoria a Sanremo. In quell’occasione il trio si è classificato terzo. Non si sa ancora se i tre inizieranno in qualche modo il loro tour internazionale, la cui prima data è prevista per domenica 15 maggio 2022, o se questo sarà, per il momento, cancellato.