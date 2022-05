Eurovision 2022, chi vincerà: le classifiche di bookmakers e giornalisti

Tutto pronto per l’attesissima finale dell’Eurovision Song Contest 2022. Sul palco si esibiranno 25 artisti, quelli rimasti in gara dopo le semifinali, a cui si aggiungono quelli di quei paesi che hanno di diritto il ticket per l’ultimo atto della kermesse, vale a dire Italia, Francia, Spagna, Regno Unito e Germania. Chi vincerà? Domanda da un milione di dollari. Gli scommettitori e i giornalisti hanno però provato a risolvere il quesito in anticipo, snocciolando quote e percentuali.

Mahmmod e Blanco sono tra i favoriti. Si ricorda che sono gli unici italiani in gara, dopo l’eliminazione di Achille Lauro (il musicista ha preso parte all’evento in rappresentanza di San Marino, ma il voto non lo ha premiato nel corso della semifinale del 12 maggio). Fuori anche Emma Muscat, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, che era sbarcata sul palco portando in alto la bandiera di Malta, sua terra di origine.

Secondo i bookmakers a spuntarla dovrebbe essere l’Ucraina. Al secondo posto è dato il Regno Unito mentre la medaglia di bronzo si prevede che possa essere indossata dalla Svezia. Per l’Italia gli scommettitori parlano di una possibile medaglia di legno (fino a qualche giorno fa Mahmood e Blanco erano dati al secondo posto).

Per i giornalisti, che hanno risposto a un sondaggio di EscXtra, a salire sul gradino più alto del podio saranno Sam Ryder (Regno Unito) o Chanel (Spagna). A seguire Cornelia (Svezia). In questa classifica l’Italia è data come quinta.

Eurovision Song Contest 2022: la classifica dei bookmakers

1 Ukraine Kalush Orchestra – Stefania

2 United Kingdom Sam Ryder – Space Man

3 Sweden Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

4 Italy Mahmood & Blanco – Brividi

5 Spain Chanel – SloMo

6Poland Ochman – River

7 Serbia Konstrakta – In Corpore Sano

8 Greece Amanda Tenfjord – Die Together

9 Norway Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

10 Netherlands S10 – De Diepte

11 Moldova Z. şi Zdub & A. Brothers – Trenuleţul

12 Czech Republic We Are Domi – Lights Off

13 Australia Sheldon Riley – Not the Same

14 Finland The Rasmus – Jezebel

15 Estonia Stefan – Hope

16 Portugal Maro – Saudade, saudade

17 France Alvan & Ahez – Fulenn

18 Armenia Rosa Linn – Snap

19 Iceland Systur – Með hækkandi sól

20 Switzerland Marius Bear – Boys Do Cry

21 Azerbaijan Nadir Rustamli – Fade To Black

22 Belgium Jérémie Makiese – Miss You

23 Lithuania Monika Liu – Sentimentai

24 Romania WRS – Llámame

25 Germany Malik Harris – Rockstars

Eurovision Song Contest 2022: chi sarà il vincitore secondo i giornalisti