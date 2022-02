Eurovision 2022, Achille Lauro ci prova con San Marino: scoppia la bufera

In attesa dell’Eurovision Song Contest 2022 i Paesi si preparano a presentare i cantanti rappresentanti. Per l’Italia gareggeranno Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo 2022. Dopo la vittoria dei Maneskin, che hanno registrato un enorme successo mondiale, ecco che gli italiani immaginano già di vedere trionfare il duo di Brividi. Intanto, ancora non si sa chi rappresenterà San Marino. Per scegliere l’artista adeguato, è stato messo su il talent Una Voce per San Marino. In finale sono arrivati artisti noti nel panorama musicale italiano.

Scendendo nel dettaglio, vi sono: Achille Lauro, Francesco Monte, Valerio Scanu, Ivana Spagna, Alessandro Coli con il Dj turco Burak Yeter, Blind (ex concorrente di X Factor 2020), Cristina Ramos (cantante spagnola vincitrice di Got Talent España 2016), Matteo Faustini (tra le nuove proposte di Sanremo 2020), Tony Cicco con Deshedus e Alberto Fortis, Fabry & La Biuse Feat. i Miodio. Questi i finalisti che si contendono la vittoria del talent che ha il compito di eleggere chi rappresenterà San Marino alla nuova edizione di Eurovision.

E nascono le prime polemiche per i nomi annunciati. Protagonisti delle ultime bufere sono Achille Lauro e Francesco Monte. Il primo ha preso parte alla 72esima edizione del Festival, piazzandosi al 14esimo posto con Domenica, e oggi tutti vedono la sua corsa per San Marino come un alto tradimento. Sui social si è acceso un caso intorno alla partecipazione dell’artista 31enne.

L’arrivo a sorpresa di Lauro tra i nove Big che si contendono l’opportunità di rappresentare San Marino sta generando scompiglio. Il fatto che possa sfidare i suoi connazionali Mahmood e Blanco sta scatenando il web. Questa è la prima volta che il microstato decide di scegliere il suo rappresentante per l’evento europeo attraverso una giuria di esperti.

La finalissima è attesa per il prossimo 19 febbraio e intanto Lauro è al centro delle critiche. C’è chi tra i suoi fan ha esultato di fronte alla possibilità di vederlo a Torino a maggio e c’è anche chi lo sta giudicando come un ingrato, visto che ha appena preso parte al Festival di Sanremo. Per molti, il cantautore starebbe elemosinando un posto all’Eurovision.

“Achille Lauro pronto a macchiarsi di alto tradimento pur di andare all’Eurovision” e ancora “La disperazione di Achille Lauro”. Questi sono solo alcuni dei tantissimi commenti negativi che lo stanno vedendo protagonista in queste ore.

E non mancano le polemiche anche per Monte. “Francesco Monte che critica Ana Mena per aver partecipato ad un festival straniero e poi lui fa la stessa cosa”, scrivono su Twitter.

In tanti ricorderanno le critiche che l’ex tronista di UeD aveva mosso sulla cantante spagnola nelle scorse settimane. E ora vederlo come eventuale rappresentante di San Marino sta facendo ridere molti utenti sui social.