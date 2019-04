Madonna all’Eurovision, Roger Waters: “Rinuncia se credi nei diritti umani”

Eurovision Song Contest: Roger Waters chiede a Madonna di non partecipare

A maggio partirà l’edizione targata 2019 dell’Eurovision Song Contest e quest’anno per la prima volta si svolgerà a Tel Aviv, in Israele. Secondo quanto annunciato da Live Nation Israel, ospite sarà nientepopodimeno che Madonna. La regina del pop dovrebbe esibirsi nella finalissima dell’evento musicale internazionale, cantando due canzoni. A distanza di giorni dalla divulgazione della notizia, Roger Waters ha lanciato un appello alla collega. L’icona del rock mondiale e leggenda vivente dei Pink Floyd ha chiesto alla cantante di boicottare Eurovision 2019 in nome dei diritti umani. Waters, pacifista e sostenitore della causa palestinese, ritiene che Madonna sia dovrebbe rinunciare a partecipare per ragioni etiche e di ordine politico.

Roger Waters a Madonna: “Boicotta l’Eurovision Song Contest in Israele”

Quello del cantautore e musicista britannico è un appello a Madonna e a tutti gli appassionati di musica. A suo parere, l’edizione 2019 dell’Eurovision Song Contest, in programma a Tel Aviv, è da boicottare. Per questo ha lanciato un personale appello a Madonna (che ha guardato la prima puntata di un celebre show italiano), annunciata come probabile ospite dell’evento. Waters auspica che la cantante americana sia ancora in tempo per ripensarci, “se crede nei diritti umani”. Così la esorta a non prendere parte all’evento “per ragioni etiche e politiche”. “Alcuni miei colleghi musicisti si sono esibiti di recente in Israele dicendo di averlo fatto per costruire ponti e incoraggiare la pace. Cazzate. Esibirsi in Israele è un affare lucroso, ma così si aiuta a normalizzare l’occupazione, l’apartheid, la pulizia etnica, il massacro di manifestanti disarmati e altre brutte cose”, afferma dalle pagine del The Guardian.

Eurovision 2019: Flavio Insinna e Federico Russo commenteranno la finale su Raiuno

Miss Ciccone ascolterà l’appello dell’illustre collega del rock? Deciderà di partecipare alla finale? Chissà, Intanto a proposito di finale è stato ufficializzato da poco che a commentare la finalissima dell’Eurovision Song Contest per il pubblico italiano, sarà ancora una volta la coppia formata da Flavio Insinna e Federico Russo. Come riportato dal sito Eurofestival News, il conduttore del quiz show L’Eredità torna per la terza volta al commento della rassegna. Accanto a lui nuovamente il giovane Federico Russo. Il gran finale di Eurovision 2019 verrà trasmesso su Raiuno il 18 maggio in prima serata.