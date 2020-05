Europe Shine a Light, Eurovision 2020 con Diodato: come funziona

Europe Shine Light registrato stasera in tv su Rai Uno: che cos’è, come funziona e la partecipazione di Diodato

L’emergenza Coronavirus ha stravolto il mondo intero, compreso quello della musica, della televisione e dello spettacolo in generale. Sabato 16 maggio era previsto a Rotterdam il consueto appuntamento con l’Eurovision Song Contest. Dopo il secondo posto ottenuto lo scorso anno con Mahmood l’Italia era pronta a mettersi in gioco con Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 202o. A causa del Covid-19, però, la kermesse canora è saltata e al suo posto è stato programmato una versione senza gara: per appunto l’Europe Shine a Light. Nei giorni scorsi l’artista pugliese ha registrato un video all’Arena di Verona in cui canta da solo: immagini che toccano il cuore e lasciano il fiato se accostate alle strofe del brano sanremese Fai rumore.

Europe Shine a Light è condotto da Federico Russo e Flavio Insinna

Europe Shine a Light-Accendiamo la musica è nato con l’intento di celebrare tutti i Paesi partecipanti all’Eurovision senza però la gara per via del delicato periodo storico che stiamo vivendo. Come di consueto sarà condotto da Flavio Insinna e Federico Russo ma rispetto agli altri anni ci saranno degli interventi degli ultimi cantanti italiani che hanno partecipato all’Eurovision. Dunque vedremo: Mahmood, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Francesca Michielin, Il Volo. Ma ci saranno pure Albano, che racconterà le sue performance sui palchi europei, ed Enzo Miccio, che commenterà i look della serata. Inoltre verrà ricordato Domenico Modugno, che partecipò a Eurovision in Olanda nel 1958 con Nel blu dipinto di blu, una delle canzoni italiane più conosciute all’estero.

Diodato canta nell’Arena di Verona vuota: le parole del cantante

“Avrei voluto tanto partecipare a Eurovision, la manifestazione musicale più vista al mondo. Però in un momento come questo non riesco a guardare il lato negativo della mancata partecipazione. Ho visto Fai rumore volare dal palco dell’Ariston ai balconi d’Italia, cantata dalla gente costretta a casa per la pandemia. Dimostrazione, ancora una volta, che la musica abbatte tutte le barriere, cancella i confini e dimostra come possa essere motivo di unione. La musica sottolinea come siamo tutti uguali e più uniti di quanto riesca fare la nostra politica. In Europa ci sono state diverse difficoltà nel dimostrare l’unità, per questo credo sia importante una manifestazione come questa, perché tutti vogliamo sentirci come un corpo unico”, ha dichiarato Diodato a Il Fatto Quotidiano dopo aver registrato la clip all’Arena di Verona.