Eurogames, Ilary Blasi: la verità sulla presenza di Francesco Totti

Ilary Blasi è pronta per Eurogames: ecco le sue parole e che cosa si augura

Giovedì 19 Settembre parte Eurogames condotto da Ilary Blasi ed Alvin. I due sono amici da ben vent’anni e la loro collaborazione promette grandi scintille. Dunque, il grande evento è ormai vicino e per l’occasione, Chi ha voluto intervistare la conduttrice romana. Durante la curiosa chiacchierata, la Blasi ha ribadito che questo game show l’ha voluto fortemente lei perché, da piccola, era una grande fan del ‘vecchio’ Giochi senza frontiere. Per lei quello con l’amata trasmissione era un appuntamento fisso da condividere con la sua famiglia. Era spensieratezza e puro divertimento e questo è quello che si augura di riportare nelle case degli italiani insieme al suo compagno d’avventure. Con Alvin, si divertirà sicuramente tanto visto che, durante l’intervista, ha rivelato che insieme faranno dei tutorial o parteciperanno anche a qualche gioco. Ilary è felicissima e si sente fortunata, uno dei suoi sogni si è realizzato ed è molto grata a chi, in questi giorni, sta lavorando duramente per riportare in vita questo gioco a dir poco meraviglioso.

Ilary Blasi: “Totti ad Eurogames? No, potete smentire la sua presenza”

Nel corso di questi mesi, durante i quali si è parlato molto di Eurogames, più giornali hanno riportato che Francesco Totti sarà tra gli ospiti. Purtroppo, per i fan dell’ex capitano della Roma, non è così. La Blasi stessa ne ha dato conferma: “Lo scrivono sempre, ma non sarà così. No, potete smentire la sua presenza. E poi con ‘sta storia della ‘Capitana’…”. Il fatto è che in tanti sognano di vedere la coppia insieme in televisione, desiderio che molto probabilmente si realizzerà. La sitcom/serie tv Casa Totti pare essere in lavorazione, durante la quale la Blasi racconterà i sogni della sua amata famiglia.

Ilary Blasi e l’in bocca al lupo ad Alfonso Signorini per il prossimo GF Vip

Sempre durante l’intervista rilasciata a Chi, la frizzante conduttrice ha voluto fare un riferimento al Grande Fratello Vip. Quest’anno, infatti, il reality show sarà condotto da Alfonso Signorini al quale la Blasi, con tanta ironia, ha voluto fare i migliori auguri: “Le parrucche le ho lasciate nel camerino, non si sa mai che ad Alfonso non gli venga qualche strana voglia…A proposito: in bocca al lupo Alfo, spacca tutto!”.