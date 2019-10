Eurogames: il gioco del toro scatena doppi sensi, battute e risatine

Eurogames, il gioco del toro scatena risatine e doppi sensi. Ecco che cosa è successo

Eurogames è un game show pieno zeppo di siparietti a dir poco esilaranti. Questa sera, per esempio, il gioco del toro ha fatto sorridere tantissimo il pubblico che, come al solito, si è espresso sui social. La motivazione? Si sono scatenati tantissimi doppi sensi che hanno scatenato risatine anche tra i due conduttori, Ilary Blasi ed Alvin. In che cosa consisteva la sfida in questione? Beh, un concorrente per ogni squadra doveva travestirsi da toro e doveva cercare di acchiappare più palline possibili. Ecco è stata proprio questa dinamica del gioco e la telecronaca dei suoi presentatori a provocare l’ilarità generale. Ma in effetti, come dar torto al pubblico?

Eurogames, Alvin si veste da toro e Ilary Blasi da torero. Il gioco che scatena tantissima ironia

Il gioco è stato presentato da Alvin ed Ilary che lo hanno voluto provare di persona. Alvin si è vestito da toro mentre la Blasi ha indossato gli abiti tipici da torero e si è apprestata a tirargli le palline. Poi le squadre hanno iniziato a giocare ed è stato da quel momento in poi che i doppi sensi sono volati a destra e a manca. Parole molto divertenti che ovviamente sono state prontamente afferrate dagli spettatori che le hanno subito riportate sui social. “In questo gioco è solo questione dì p…e”, ha scritto un utente; “oggi le p…e del toro io boh ahahah #eurogames”, ha ridacchiato qualcun’altro.

Ad Eurogames i doppi sensi non mancano mai. E il pubblico di diverte a commentare

Anche durante la scorsa puntata di Eurogames è successo qualcosa di simile. A scatenare tantissimi commenti ricchi d’ironia ed infinite risate è stato il gioco delle patate. Una sfida anch’essa molto ricca di ironia e super commentata sui social. Insomma il game show presentato da Ilary ed Alvin piace molto anche per questo, proprio perché regala momenti molto divertenti che portano tanto svago al pubblico a casa.