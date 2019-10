Eurogames e l’esilarante gioco della patata: sul web è caos

Ad Eurogames i concorrenti si vestono da patata e…il web si scatena!

Certo che i creatori di Eurogames devono avere davvero una grande fantasia. In ogni puntata, infatti, ne spuntano sempre di nuove. Una sera abbiamo visto correre dei toast, delle mozzarelle; un’altra sera abbiamo visto volteggiare delle simpatiche ballerine e nella puntata di oggi, 10 Ottobre 2019, abbiamo visto rincorrersi delle giganti patate. E quando si parla di patate, si sa, le risate sono assicurate. Questo è quello che è successo questa sera, i due conduttori, senza volerlo, hanno sfornato delle magnifiche perle scatenando, ovviamente, il caos sul web. Diciamoci la verità, alcuni doppi sensi sono stati serviti sul piatto d’argento e per questo non sono mancate le tante, tantissime battute accompagnate da vari memes. In cosa consisteva ‘il gioco della patata’? Due concorrenti vestiti da patata dovevano correre ad immergersi nell’acqua per poi farsi spremere. L’enfasi con cui Ilary Blasi e Alvin hanno commentato la sfida è stata così forte che a qualcuno è sembrato che stessero parlando addirittura di…un parto in corso!

Eurogames: il gioco della patata scatena gli utenti del web

Le persone che hanno commentato sul web questo travolgente gioco sono state tantissime. Su Twitter gli utenti si sono scatenati postando frasi dal contenuto spassoso e foto scattate proprio mentre la sfida era in corso. “Ho il terrore che, in questo gioco della patata, sbuchi Rocco Siffredi da un momento all’altro”, ha scritto un utente; “I doppi sensi di Alvin e Ilary sulle patate”, ha osservato una twitterina. Poi c’è chi ha ammesso che il gioco gli stava facendo fare grosse risate mentre qualcun’altro invece si è domandato: “‘Dai spingi’ ma stanno partorendo?!?”. Insomma, i commenti sono stati svariati e molteplici come, del resto, i sorrisi che questa sfida ‘patatosa’ ha scaturito.

La patata inzuppata

Che detta così caro Alvin #eurogames pic.twitter.com/AKVUX9kz0h — UmaTrauma (@UmaTrauma) October 10, 2019

Eurogames: Ilary Blasi sfoggia un altro look molto particolare

Oltre ai giochi, ovviamente, quello che ha fatto anche discutere è stato anche il look sfoggiato dalla bellissima Ilary Blasi. La conduttrice, infatti, si è presentata con una tuta in jeans e un paio di stivaletti neri ma il suo vestiario ha ricordato agli spettatori di Eurogames quello di un…meccanico!