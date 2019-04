Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia presto sposi: la conferma

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia convoleranno presto a nozze: le parole dell’ex tronista sul matrimonio imminente

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono probabilmente una delle coppie più longeve uscite da Uomini e Donne. Hanno lasciato insieme il date show di Maria De Filippi e da allora i due non si sono più separati. Eugenio e Francesca sono anche diventati genitori di due bellissimi bimbi, Brando e Zeno e, da quando hanno messo su famiglia, una delle domande più frequenti a loro rivolte è quasi sempre una: quando il matrimonio? Ebbene, dopo anni di attesa, le nozze sembrerebbero essere finalmente vicine. A confermalo è stato l’ex tronista di Uomini e Donne in persona che, su Instagram stories, ha dichiarato di essere intenzionato a fare presto la proposta di matrimonio a Francesca. I fan, ovviamente, hanno accolto con entusiasmo le parole di Eugenio.

Chi segue e supporta da tempo Eugenio e Francesca non vede l’ora di vedere i due giurarsi amore eterno davanti amici e parenti. Molti potrebbero pensare che Eugenio, scrivendo tutto sui social e anticipando la sorpresa a Francesca, potrebbe aver scritto quelle cose in maniera ironica. Noi, però, preferiamo pensare che veramente qualcosa stia bollendo in pentola e che la proposta di matrimonio, come anticipato, sia oggi più vicina e possibile rispetto al passato. Per saperne di più e per avere le conferme che stiamo cercando, comunque, non ci resta che aspettare.

Uomini e Donne: Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia insieme da sei anni

Questo potrebbe essere l’anno della svolta per Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. I due hanno festeggiato recentemente il loro anniversario. “Ti amo, non riesco a smettere”, queste le dolci parole scritte da Eugenio su Instagram celebrare quest’altro importante traguardo. La coppia sta insieme da ben 6 anni e le cose tra di loro non potrebbero andare meglio di ora.