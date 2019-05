Ettore Bassi sta meglio grazie alla nuova fidanzata

Ettore Bassi di nuovo felice accanto alla nuova fidanzata

Periodo di rinascita per Ettore Bassi. L’attore, oggi concorrente di Ballando con le Stelle, si sente meglio da quando ha accanto un nuovo amore. L’interprete pugliese ha vissuto un momento difficile in seguito alla separazione dalla moglie Angelica, con la quale ha avuto tre figlie. Un matrimonio lungo e importante, che ha segnato la vita di Bassi. E proprio come raccontato nel varietà di Milly Carlucci, non è stato facile per il 49enne superare la separazione, il distacco da quella famiglia costruita con tanto impegno e sacrificio. Ma oggi Ettore è tornato a sorridere: ha trovato equilibrio nei suoi affetti e si è addirittura innamorato di nuovo.

Le parole di Ettore Bassi sulla nuova fidanzata

“La donna che ho incontrato mi sta aiutando a rinascere e ad essere migliore. E ora le cose vanno meglio sotto tutti gli aspetti”, ha confidato Ettore Bassi al settimanale Gente. Non è la prima volta che l’attore parla della sua nuova fidanzata: lo aveva già fatto in altre interviste. Sempre, però, senza rivelare mai il nome della fortunata. Ettore tiene molto alla sua privacy e per il momento vuole preservare questo legame così fresco da gossip e inutili pettegolezzi.

Ettore Bassi: la promessa alla nuova fidanzata

L’esperienza a Ballando con le Stelle, vissuta accanto alla ballerina Alessandra Tripoli, ha contribuito alla rinascita di Ettore Bassi. Che ha già fatto una promessa importante alla nuova fidanzata: “Probabilmente dopo la fine del programma andremo a fare un bel corso di ballo insieme”.