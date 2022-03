Esther Acebo de La Casa di Carta ha partorito: nome, sesso e chi è il papà

L’attrice nota per il personaggio di Stoccolma aveva annunciato a dicembre scorso di essere in dolce attesa, oggi la nascita

Esther Acebo ha partorito! L’attrice è popolare in tutto il mondo grazie al personaggio di Stoccolma della Casa di Carta. In realtà Stoccolma è la città scelta dal personaggio nel momento in cui ha indossato la tuta rossa, ma il vero nome era Monica Gaztambide e la storia d’amore con Denver ha appassionato il pubblico della serie tv. La popolarità che ha dato a tutti gli attori questo enorme successo di Netflix ha fatto sì che anche le loro vite private finissero sotto i riflettori. Così nel momento in cui Esther Acebo ha annunciato la gravidanza sono arrivati tantissimi commenti di auguri e la notizia ha fatto il giro del mondo.

Era dicembre quando ha svelato su Instagram, a sorpresa, di essere in dolce attesa. La pancia si vedeva già nella foto postata su Instagram, oggi l’annuncio della nascita della sua prima figlia. La bimba però è venuta al mondo qualche giorno fa, ma non è trapelata la notizia fino a oggi. Esther Acebo è diventata mamma di una femminuccia, alla quale ha dato un nome molto particolare: Sol.

Per l’attrice 39enne si tratta del primo figlio, anzi della prima figlia, che è nata lo scorso 5 marzo. Ha pubblicato un post su Instagram con tre foto: due del parto, una in cui stringe a sé la sua piccola. Nella didascalia si legge il nome della figlia, oltre il fatto che ha vissuto un lungo travaglio. Queste le sue parole: “Tras Las 25 horas más saLvajes de mi vida, salió (el) Sol”. Traducendo in italiano vuol dire questo: “Dopo le 25 ore più selvagge della mia vita, è spuntato il sole”. Ha messo l’articolo “el” tra parentesi per creare un gioco in realtà: senza l’articolo diventa “è spuntata Sole”, riferendosi alla bimba; con l’articolo invece diventa “è spuntato il sole”, nella sua vita.

Ha scritto anche delle bellissime parole alla figlia Sol: “Grazie per aver osato vivere questa vita con me, piccola”. Poi ha ringraziato tutte le persone che hanno vissuto con lei quei momenti e che l’hanno aiutata. Chi è il papà della bimba e compagno di Esther Acebo? Su questo c’è un certo mistero: l’attrice non ha esposto la sua storia d’amore sui social. Non ci sono foto né tag. Eppure sui siti spagnoli è spuntato un nome: dovrebbe essere Alejandro Tous, 44enne conosciuto sul set di un cortometraggio. I due si frequenterebbero ormai da tempo, ma non c’è nulla di certo, nulla di ufficiale. Nessuno dei due ha confermato finora, ma con la nascita della figlia qualcosa potrebbe cambiare.