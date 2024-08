Estate In Diretta, Verzeni “uscita per entrare nell’abito”: web insorge

Su tutti i canali oggi si è parlato dei risvolti nella vicenda dell’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata a Terno Dell’Isola nella notte tra il 29 e 30 luglio. E’ stato difatti fermato un uomo che era stato ripreso dalle telecamere della zona e che avrebbe confessato il crimine. Anche Estate In Diretta ha trattato l’argomento e proprio delle parole usate all’interno di uno dei servizi hanno scatenato alcune polemiche sul web. Scopriamo meglio che cosa è stato detto che ha portato alle critiche nei confronti del programma.

Nella notte tra il 29 e 30 luglio, Sharon Verzeni è stata accoltellata a morte dopo essere uscita per la sua passeggiata serale. A lungo si è cercato il colpevole e sono state sentite diverse persone tra conoscenti della vittima e presunti testimoni. Oggi è arrivata finalmente una svolta nelle indagini. E’ stato difatti fermato un giovane trentunenne che sembrerebbe essere la persona ripresa dalle telecamere della zona mentre era in bicicletta a ridosso dell’orario dell’omicidio. La notizia è stata trattata su diversi canali televisivi ed in varie trasmissioni. Anche la puntata di Estate In Diretta di questo pomeriggio è stata incentrata proprio sul caso Verzeni.

Un servizio scatena polemiche sul web

Un servizio mandato in onda ha tuttavia scatenato qualche polemica sul web. Nello specifico, nel ripercorrere i fatti della notte in cui Sharon ha perso la vita, la giornalista Monica Raucci avrebbe utilizzato una frase che non è stata gradita da alcuni spettatori. Sul web, in particolar modo su X (ex Twitter), degli utenti hanno difatti commentato negativamente come è stata trattata la vicenda dalla trasmissione. A scatenare la polemica è stato il fatto che nel servizio sia stato sottolineato che la vittima fosse uscita la sera dell’omicidio probabilmente per poter dimagrire ed entrare così nell’abito da sposa.

Di seguito la frase che non è andata giù al web:

Sharon doveva fare ingresso in quella chiesa vestita da sposa. Forse anche per questo andava la sera a camminare, per entrare in quell’abito.

I telespettatori hanno letto queste parole come un voler trovare per forza una giustificazione alla passeggiata serale di Verzeni ed un’insinuazione sulla sua volontà di recuperare un miglior stato di forma fisica in vista del matrimonio con il suo compagno Sergio.

Di seguito riportiamo alcuni dei commenti più significativi comparsi su X (ex Twitter):