Estate in Diretta, servizio sulla siccità finisce male: la Capua basita

Imbarazzo in studio a Rai Uno: l’inviata dalla provincia di Belluno si ritrova sotto la pioggia proprio nel momento in cui i conduttori stavano parlando dell’emergenza caldo

Imbarazzo in studio questo pomeriggio per Roberta Capua e Gianluca Semprini, i due conduttori di Estate in Diretta su Rai Uno. Il collegamento con gli inviati sul posto infatti si è rivelato un vero “epic fail”. Per una volta, infatti, il meteo non è stato del tutto clemente, anche se non nel senso che potreste pensare.

Questo pomeriggio la prima parte del programma si è focalizzata, oltre che sulla cronaca nera, anche e soprattutto sull’emergenza caldo nel nostro paese. Le temperature folli di questa estate, mescolate con la mancanza di pioggia, stanno causando enormi problemi e portando con sé una delle siccità peggiori che il nostro paese abbia mai vissuto.

Ecco dunque il senso del servizio di Estate in diretta di questo pomeriggio. Capua e Semprini volevano andare alla ricerca di tutti quei comuni italiani (da Nord a Sud) dove da settimane si registrano temperature folli e scarsissimi livelli di precipitazioni. Qui si è inserito dunque il collegamento con Alpago, in provincia di Belluno, dove era presente l’inviata Barbara Di Palma.

La figuraccia di Roberta Capua e Gianluca Semprini con il servizio sulla siccità: ecco cos’è successo

“Barbara allora caldo e siccità!”: la Capua ha introdotto il servizio con queste parole, incosapevole delle immagini che presto sarebbero apparse in tempo reale sul videowall di fronte a lei. La giornalista inviata sul posto si è presentata con un bell’ombrello in testa, e con lei anche tutti gli abitanti del comune bellunese alle sue spalle che volevano guadagnarsi qualche minuto di celebrità. “Piove, Roberta sì, in questo momento ha iniziato a piovere” ha urlato divertita la Di Palma, mentre alla Capua, basita, cadeva la mandibola a terra per lo stupore. Tutt’altra la reazione del collega Gianluca Semprini alla figuraccia, che si è concesso una grassa risata (“Ed era da 5 mesi che non pioveva” ha aggiunto divertito).

In un nanosecondo, Roberta Capua e Semprini sono così stati costretti a passare la linea al collega, Ivan Bacchi, collegato da Martignano in provincia di Lecce. Contrariamente a Belluno, qui in queste ore il caldo torrido prosegue indisturbato. In realtà, il cambiamento repentino del collegamento è anche dipeso dal fatto che, forse per la pioggia, il servizio da Belluno è stato “vittima” di qualche problema tecnico. La Di Palma ha avuto pochi secondi per parlare, prima che l’audio e il video saltassero completamente.

Roberta Capua e Gianluca Semprini si sono poi ricollegati poco dopo. Al di là della pioggia momentanea, nel piccolo comune bellunese la situazione è ancora molto complicata: da una settimana manca l’acqua in paese e i cittadini sono stati costretti a recuperare l’acqua da una serie di rubinetti posti all’esterno delle loro case.