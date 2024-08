Estate in Diretta, Semprini uccide un insetto. Video virale: “Sbam!”

Gira che ti rigira, Estate in Diretta regala sempre delle splendide gag, e anche oggi 27 agosto 2024 Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo sono stati protagonisti di una gaffe perfetta per Blob.

La puntata si è aperta con i due conduttori che hanno subito avvisato gli spettatori di star combattendo con le zanzare in studio: “A Saxa sono incluse nel pacchetto“, ha ironizzato la De Girolamo salutando il pubblico di Rai 1. Semprini, visibilmente infastidito dall’attacco degli insetti, continuava a toccarsi la faccia, – forse punto da qualche parte – salutando con un velato complimento alla collega:

“Poi sono zanzare che girano con il cappotto e prendono solo te perchè sei la più dolce dello studio. Ad esempio, a me di solito non pizzicano mai, a Gigi (Marzullo ndr) non pizzicano mai”

Gigi Marzullo intanto ha ironizzato sulla paura del ragno violino e la puntata è proseguita con i vari casi di cronaca. Ma il punto forte è arrivato verso la fine, con in studio gli ospiti Carmen Russo, Pablo Rojas, Arianna David, Fabrizio Bracconeri e Lorena Bianchetti. In quel momento si parlava del caso di Carolyn Smith, accusata di parlare solo della sua malattia.

La coreografa ha infatti risposto alla hater con un video, dicendole: “Signora, ma è questo il modo di rispondere? Buon cancro? Io lo trovo meschino“. Un caso a dir poco vergognoso che ha indignato tutti e anche gli opinionisti del programma. Durante la discussione, però, è spuntato un altro “animaletto“, come lo ha chiamato Nunzia De Girolamo, visibilmente preoccupata e impaurita da cosa potesse essere.

Da quel momento Estate in diretta è andata nel pallone, con Lorena Bianchetti che si guardava continuamente intorno, e Nunzia De Girolamo che cercava di capire dove fosse la povera bestiola per non farsi pungere e proteggere gli ospiti. Gianluca Semprini, intanto, cercava di scovare la presunta ape per farla letteralmente fuori con il cartellino in mano. Insomma, un disastro. Ad un certo punto, mentre Lorena Bianchetti finiva di parlare, Gianluca Semprini ha urlato: “Eccola!” e si sono sentiti dei colpi di carta fortissimi dati alla panchina in cui lui e la collega erano seduti: “Eccola, eccola“, e poi, *Sbam!*, ape colpita:

“Eh, lo so, che dovevo fare? Scusate, lo so. Adesso scriveranno sui social qualcosa ma l’ho dovuto fare.”

La De Girolamo intanto gli ha dato manforte, dicendo che se li avrebbe punti sarebbe stato pericoloso. Chiaramente su X sono piovuti commenti di ogni tipo, soprattutto contro le parole di Fabrizio Bracconeri, che appena il conduttore ha sconfitto l’insetto si è messo ad applaudire e ad urlare:

“Bravo! Un vero uomo maschio!”

Tra i commenti un utente scrive: “Il più becero maschilismo al limite del patriarcato in diretta tv #estateindiretta“, mentre chi l’ha presa con filosofia, si è concentrato sul divertente siparietto del conduttore a caccia di api: “Gianluca Semprini uccide in diretta un insetto che stava volando in studio da qualche minuto. Si candida già a essere un perfetto contributo per Blob.“