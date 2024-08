Carolyn Smith, hater “ritirati, buon cancro”: la replica impeccabile

Carolyn Smith, ballerina e giudice di Ballando Con Le Stelle, è stata recentemente attaccata da un hater. Quest’ultimo le ha rivolto parole durissime sui social, riferendosi alla sua malattia e scatenando la replica impeccabile da parte della diretta interessata. Scopriamo meglio che cosa le ha detto e come ha risposto la Smith.

Carolyn Smith è stata recentemente protagonista di un episodio spiacevole. La ballerina, storico volto di Ballando Con Le Stelle, è stata difatti attaccata sui social da un hater. Quest’ultimo le ha rivolto parole durissime, riferendosi anche al suo stato di salute. E’ noto a tutti che Smith combatte con un tumore dal 2015, come annunciato da lei stessa. Proprio il parlare della sua malattia ha scatenato il commento fuori luogo da parte di un utente, il quale l’ha accusata di non fare altro che parlarne sottolineando come non sia l’unica a soffrirne.

Di seguito quanto scritto dall’hater:

lo penso che tu debba ritirarti e non stare sui social a parlare sempre del tuo cancro. Non sei l’unica. Buon cancro.

La risposta di Carolyn Smith

Carolyn Smith ha voluto rispondere personalmente all’utente dopo l’accaduto e lo ha fatto in maniera decisamente impeccabile. Il giudice di Ballando Con Le Stelle ha difatti registrato un video di replica che ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. In particolare la ballerina ha sottolineato come non si possano lasciar perdere episodi del genere e che vada fatto notare quando una persona sbaglia. In molti, difatti, le avevano consigliato di lasciar stare.

Smith ha esordito il video con testuali parole:

Io dico solo una cosa. Basta questa cattiveria verso gli altri. Basta la frase “lascia stare”. Chi scrive ca***te deve essere ripreso bruscamente. Le persone cattive devono essere rieducate. Bisogna rispettare sempre il prossimo.

Carolyn ha poi aggiunto di essere fortuna di potersi godere ancora la vita ma di stare combattendo con la malattia tuttora, cercando di mostrarsi sempre positiva nonostante le difficoltà da affrontare. Ha poi spiegato il motivo per cui parla del suo tumore, ovvero la volontà di provare ad aiutare persone che come lei stanno soffrendo a causa della malattia. Non saranno quindi le critiche a spingerla a non scrivere più sui social e raccontare la sua storia.

Queste le sue parole a riguardo:

Io cerco solo di aiutare le persone più fragili e sinceramente sono molto orgogliosa di questo. Preferirei non avere questa situazione oncologica. Sono nove anni. Signora lei mi ha detto “Buon cancro”. Ma che modi sono? Io lo trovo davvero meschino. Io non sono sempre forte ma in queste occasioni si. Solo stron**ate. Io continuo a stare sui social. Non mi interessa.

Smith ha definito nella didascalia al post la situazione veramente “spiacevole, sgradevole e cattiva”, citando anche la sua amica Barbara. In particolare ha sottolineato come lei avrebbe risposto che se qualcuno non ti piace basta semplicemente non seguirlo.

Di seguito il video di Carolyn Smith in risposta all’hater: