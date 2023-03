Carolyn Smith si ritrova a combattere il tumore per la terza volta. Ieri 9 marzo l’ex ballerina è stata ospite di L’ex ballerina è stata ospite di Bruno Vespa a “Cinque Minuti”, dove ha parlato a cuore aperto di come sta affrontando questa nuova recidiva del cancro al seno, che l’ha già colpita in passato due volte. Durante l’intervista, Carolyn ha condiviso con il pubblico le difficoltà di questo periodo. “Questa volta è più complicata, sono più consapevole”, ha spiegato. Fortunatamente, al suo fianco c’è il marito Tino Michielotto, ex ballerino e coreografo, che non la lascia mai da sola e combatte insieme a lei questa dura battaglia. Inoltre, ha anche aggiunto di essersi rasata i capelli in vista della chemioterapia, poiché il farmaco che le somministreranno sarà molto tossico. Queste le parole pronunciate dalla giudice di “Ballando con le stelle” nel nuovo talk show di Rai 1:

Accettare il fatto che il cancro fosse tornato è stato difficile. Forse le prime due volte ero un po’ più incosciente mentre adesso so cosa devo affrontare. Prima di vedere gli effetti della chemioterapia che dovrò affrontare, ho deciso di rasarmi da sola i capelli. La prima volta che mi hanno diagnosticato il tumore era il 2015, poi ho affrontato un intervento chirurgico, nel 2018 la nuova diagnosi fino poi arrivare ad oggi. Stamattina mentre mi tagliavano i capelli ero davvero dispiaciuta perché io aspetto da tanto le parole “Finalmente è finita”, spero che con questo nuovo farmaco con cui mi curerò ci possano essere presto dei risultati positivi. Ho imparato a dare valore al tempo.

Proprio poco fa, Carolyn ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui mostra la scritta “mai arrendersi” sulla giacca che indossa e comunica nuovamente ai suoi followers la notizia. Nonostante tutto, però, l’ex ballerina non ha perso il sorriso e ha dichiarato di voler affrontare questo percorso con tutta la forza e positività possibile:

Chi mi ha visto da Bruno Vespa, mi ha visto completamente cambiata. Chi non lo ha fatto mi vede ora. Quale modo migliore per celebrare l’8 marzo? Iniziando la chemioterapia, che ho dovuto riprendere perché i medici mi hanno detto che bisogna fare così. Vi tengo aggiornati, c’è un piccolo percorso da fare. Ma io sorrido e trovo la forza di andare avanti anche se con qualche momento di fragilità in più. Come sempre, affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se devo ammettere che un po’ di fragilità c’è, sono anche umana ogni tanto. Buona serata a tutti, per una volta mi riposo, è stato una settimana impegnativa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5)

Carolyn Smith: la vita privata e la malattia

Carolyn Smith è stata sposata due volte. Per la prima volta, nel 1986 con collega ballerino torinese che aveva conosciuto a Londra. Per lui ha deciso di trasferirsi Italia, dove è rimasta anche dopo la fine del matrimonio. Nel 1997 ha ritrovato l’amore con un altro ballerino e coreografo, Ernestino Michielotto (soprannominato Tino), con il quale si è sposata sempre nel 1997. I due vivono da anni insieme a Vigonza, in provincia di Padova, dove hanno anche fondato la prima sede della Carolyn Smith Dance Academy.

Nel 2015 alla giurata di Ballando con le Stelle le è stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno. Una malattia con cui la ballerina ha lottato per molti anni, fino a ricorrere a una mastectomia a causa di una recidiva nel 2018. Carolyn Smith ha continuato comunque a insegnare e a partecipare al programma di Milly Carlucci nel ruolo di giudice, nonostante le varie difficoltà causate dalla malattia e dalle terapie. Adesso, a distanza di 5 anni, il tumore si è presentato per una terza volta.