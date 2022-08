Estate in Diretta, l’anziana sbotta: “Che stai a riprende?”

Momenti di imbarazzo questo pomeriggio in diretta su Rai Uno, nel corso di un servizio incentrato sui cosiddetti “furbetti dell’ombrellone”. Si tratta, in buona sostanza, di un fenomeno sempre più frequente sulle piagge libere italiane: sono in molti, infatti, ad aver iniziato a “prenotarsi” il loro posto al sole sul bagnasciuga posizionando nottetempo ombrelloni e lettini. Una pratica, questa, che oltre ad essere sgarbata è anche illegale visto che si tratta di occupazione illecita di demanio pubblico.

Per scoprirne qualcosa in più su questo fenomeno, la produzione di Estate in Diretta ha dunque inviato sulla spiaggia di Ladispoli l’inviata Roberta Spinelli, che ha iniziato a girare fra i bagnanti, per cercare di ottenere da parte loro qualche dichiarazione in merito. Dopo aver parlato con una donna comodamente stesa sul suo asciugamano, la giornalista ha avuto la “brillante idea” di rivolgersi ad un gruppo di anziane che si stavano facendo i fatti loro e che, probabilmente, non avrebbero voluto essere disturbate da un programma tv durante la loro merenda.

Dopo un primo tentennamento (l’operatore si è trovato in difficoltà rispetto al posizionamento della telecamera) la Spinelli ha quindi chiesto al gruppo di donne se conoscessero qualcuno di questi “furbetti dell’ombrellone”. A questo punto, una delle signore ha risposto, raccontando:

“Lascia il lettino e l’asciugamano e poi va via. E poi ritorna verso mezzogiorno, perché viene per mangiare. E nessuno tocca niente. Nella spiaggia non è mai successo qualcosa del genere.”

Chiaramente, l’anziana stava parlando male di una persona conosciuta, o che comunque gira per la spiaggia e che potrebbe presto rivedere. Per questo motivo, la presenza delle telecamere al momento della confessione non le ha fatto per nulla piacere. Ecco dunque la sua dura (e divertente) reazione: “Ma che me stai a riprende?” ha sbottato in romanaccio la donna, nell’ilarità generale.

Semprini in particolare si è lasciato scappare un “Ma no!”, basito dalla reazione dell’anziana signora. Anche la Spinelli non ha nascosto l’imbarazzo, resasi conto di aver messo l’intervistata in una posizione un po’ scomoda.

Il precedente di Morning News

Questo simpatico siparietto a Estate in Diretta avrebbe potuto in qualche modo essere evitato anche alla luce di quanto successo giorni fa a Morning News. Nel corso di un’intervista sulla spiaggia ad un gruppo di donne anziane era infatti scappata ad una di loro una clamorosa gaffe che aveva fatto sobbalzare Simona Branchetti.

Che questi eventi siano dunque da monito: quando si intervistano persone in diretta mai puntare sui più anziani, sono senza filtri e a volte se ne escono veramente con la qualunque!