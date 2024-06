Estate in Diretta, il ‘fintume’ di Ferragni e Fedez: “Come Petrarca”

Dibattito su Chiara Ferragni e Fedez a Estate in Diretta, nel corso della puntata in onda su Rai Uno lunedì 24 giugno. A dirigere il traffico degli opinionisti naturalmente i due conduttori del programma, Gianluca Semprini e Nunzia Di Girolamo. Particolarmente interessante il discorso fatto dal giornalista ed ex senatore in quota Pd Tommaso Cerno che si è avventurato in un paragone richiamandosi nientepopodimeno che a Francesco Petrarca. Durissima invece Arianna David che ha dichiarato senza troppi fronzoli di non aver mai creduto nel rapper e nell’influencer, men che meno ora. Più clemente invece Emanuela Folliero.

“Io non credo a loro due, per me sono sempre stati una coppia fake. Lui ora si porta la fidanzata e non penso sia la sua fidanzata, lei si porta il personal trainer e non penso che ce l’abbia…”. Così Arianna David che ha palesato i suoi sospetti sulla vita mostrata dai due ex coniugi. La sua opinione non è isolata. Dando una rapida sbirciata ai social in questo periodo si intuisce rapidamente che sono in tanti a pensarla come lei.

Emanuela Folliero ha invece un’opinione diversa e non così tranchant: “Io credo invece a entrambi. Lui come tanti uomini che si separano è stato preso dalla singletudine e fa festa, lei è più elegante, più madre”. A questo punto è intervenuto Tommaso Cerno, ex parlamentare e giornalista dichiaratamente gay. Da qui il suo simpatico parteggiare per il cantante milanese.

“Mi stanno più simpatici ora, sembrano due ragazzi normali adesso e non come prima che sembravano due fenomeni finti”, ha tuonato l’ex senatore. Quindi ha aggiunto: “Come la Laura del Petrarca, la loro coppia è più viva dopo morta. Stanno molto meglio separati“. “Adesso sono autentici, sono esseri umani, prima sembravano due burattini inventati da qualche scrittore letterario, erano di una noia mortale. Io tifo per Fedez per ragioni di attrazione verso gli uomini”, ha concluso il giornalista.

I due ex coniugi continuano ad essere chiacchieratissimi sul fronte del gossip. Fedez nelle ultime settimane si sta frequentando con la modella parigina Garance Authiè, Chiara Ferragni si sussurra che starebbe vedendo in gran segreto un giovane ortopedico toscano che lavora all’Humanitas di Milano. Per quel che riguarda i rapporti tra ex, non sarebbero affatto buoni: il dialogo sarebbe limitato alla gestione dei figli.