Estate In Diretta, il collegamento imbarazzante. Siamo all’asilo!

E anche oggi a Estate In Diretta si sono fatti riconoscere! La pagina su Ballando Con Le Stelle era partita benissimo, con tanti spunti interessanti, poi si sono collegati con Furkan Palali ed è diventato ”Asilo Mariuccia”!

In studio ospiti di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini ci sono Gigi Marzullo, Maria Teresa Ruta, Rosanna Lambertucci e Rossella Erra. Proprio quest’ultima sarà la protagonista del teatrino andato in onda, vittima l’attore Furkan Palali. Stanno parlando di Ballando Con Le Stelle, la nuova edizione che sta per partire con tutte le novità e le speculazioni su questa fantomatica tredicesima ballerina misteriosa. Si parla di Chiara Ferragni e lo spunto di discussione è interessante: qualora fosse la Ferragni la ballerina misteriosa, quale sarebbe la reazione di Selvaggia Lucarelli? E quella della Ferragni al giudizio della giornalista che l’ha indagata? In studio ne discutono, pensano che sarebbe l’occasione perfetta per Chiara per farsi conoscere davvero dal pubblico e per sistemare le cose con Selvaggia. Insomma, andava tutto bene. Poi è arrivato il collegamento con Furkan Palali, l’attore di Terra Amara che sta per mettere le scarpette da ballo nel programma di Milly Carlucci.

Rossella Erra e Nunzia De Girolamo impazzite per Furkan: delirio a Estate In Diretta

L’amatissimo attore turco Furkan Palali, che nella serie Terra Amara interpretava Fikret, sta per cimentarsi in una nuova sfida. Sarà infatti uno dei ballerini in gara e ai microfoni di di Estate In Diretta si è detto pronto a combattere e vincere, visto che lui è un campione di pallacanestro non teme la competizione più sfrenata. Durante il collegamento però succede di tutto, roba da pazzi! Nunzia De Girolamo chiede più volte a Furkan sulla sua situazione sentimentale, mentre presa dall’imbarazzo come una adolescente con una cotta viene sventolata da Semprini. Rossella Erra poi dà il colpo di grazia alla trasmissione. Arrivata preparata all’intervista con Palali con un calendario di Terra Amara che sbandiera per tutto il tempo dell’intervista.

A ogni parola di Palali si sente la Erra in sottofondo, innamorata persa della sua voce, di quanto è alto, di quanto è bello. E poi sfodera il suo turco maccheronico per gridargli quanto lo ami in diretta (per chi fosse curioso, in turco ”ti amo” si dice ”Seni Seviyorum”, ce lo insegna direttamente Furkan). Lui durante questa intervista surreale e imbarazzante ride, menomale che parla e capisce poco l’italiano! Ma si può trattare un attore così? Come un bambolotto senza fargli neanche dire qualcosa di interessante, considerarlo solo un belloccio con tanto di poster sventolato! Ma poi due signore come la Erra e la De Girolamo, capirei fossero due adolescenti!