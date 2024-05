Estate in diretta, Gigi Marzullo nel cast: dettagli e anticipazione

A breve inizieranno le puntate della nuova edizione di Estate in Diretta che, esattamente come indica il titolo, terrà compagnia ai telespettatori per tutto il corso dell’estate 2024. Anche quest’anno al timone della trasmissione ci saranno Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, ma arriverà anche una famosa new entry a completare la squadra vincente. Si tratta di Gigi Marzullo che, stando a quanto rivelato in anteprima da TvBlog, a partire da lunedì 3 giugno 2024 entrerà a far parte del cast del noto programma di attualità.

Gigi Marzullo nel cast di Estate in Diretta

Stando a quanto rivelato da TvBlog, il celebre giornalista avrà uno spazio fisso all’interno della trasmissione: nella prima ora di messa in onda, indicativamente dalle 16:05, Marzullo si occuperà infatti di condurre un segmento del programma nel quale avrà occasione di intervistare personaggi famosi del mondo dello spettacolo, ponendo loro domande sulla carriera e ripercorrendo momenti iconici della storia della Rai. Infatti quest’anno ricorre il 70esimo anniversario dalla nascita della Rai e quindi quale migliore occasione per realizzare un progetto di tale portata.

D’altronde Marzullo sembra essere la personalità perfetta per ricoprire tale incarico, anche perché, nonostante la sua finestra di palinsesto di riferimento sia quella notturna, già da qualche tempo il giornalista è di casa nel mattino e nel pomeriggio di Rai Uno: l’anno scorso Marzullo faceva parte del cast di Unomattina estate, condotto da Tiberio Timperi e Serena Autieri, e l’anno prima è anche stato ospite fisso Dedicato, show pomeridiano condotto da Serena Autieri.

Stando sempre a quanto affermato da TvBlog, il programma andrà in onda per tutto il mese di giugno a partire dalle 16.05, mentre dal primo luglio prenderà il via un’ora più tardi per lasciare maggiore spazio alle repliche di Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo. Per questo motivo, lo spazio dedicato alle interviste di Marzullo si sposterà dal primo all’ultimo segmento della trasmissione.

Per concludere, l’ultima puntata di Estate in diretta dovrebbe andare in onda venerdì 6 settembre quando, a partire dal 9 dello stesso mese, lascerà il posto a La Vita in diretta con Alberto Matano.

Anche Marzullo verso Discovery?

A inizio maggio era trapelata un’indiscrezione secondo la quale Gigi Marzullo aveva ricevuto un’offerta da Discovery per passare al Nove. A quanto pare, per convincere il giornalista a fare il grande passo, la rete aveva messo sul piatto la possibilità di partecipare come ospite fisso a Che Tempo che fa di Fabio Fazio e la conduzione di un programma molto simile a Sottovoce.

Un’offerta molto allettante e che potrebbe aver messo in seria difficoltà il conduttore. A quanto pare però, come avevano già predetto alcune persone vicine a Marzullo, ha avuto la meglio la parte sentimentale del conduttore che non ha voluto dire addio a mamma Rai.