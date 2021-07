Estate in Diretta, finale Europeo: l’incredibile previsione che si è avverata

Donnarumma ha parato il rigore decisivo, prima dei penalty cruciali ci sono stati un paio di episodi dubbi non sanzionati nell’area di rigore italiana (in altri casi è stato fischiato fallo, chiedere alla Danimarca per ulteriori conferme), gli azzurri hanno infine alzato la coppa al cielo ammutolendo Wembley, il tempio del calcio. Morale della favola: Italia in paradiso e Inghilterra all’inferno. Arrivederci, grazie. Quindi il ritorno a Roma e la festa grande.

Ok, nulla di nuovo: le imprese di ‘super Gigio’ Donnarumma tra i pali le hanno viste tutti e in ogni angolo del globo si è capito che gli azzurri hanno trionfato ad Euro 2020 in data 11 luglio 2021. Con il senno di poi tutti bravi: c’è un tale, però, che aveva previsto tutto prima che accadesse. Si tratta di Paolo Di Paolo, un uomo che è stato intercettato dai microfoni de l’Estate in Diretta, talk pomeridiano estivo di Rai Uno, condotto da Gianluca Semprini e Roberta Capua.

Nella puntata del 13 luglio, Semprini e la Capua si sono ricordati di Paolo e del suo pronostico, che, incredibilmente, è stato azzeccato in tutto e per tutto. L’uomo aveva fatto la sua previsione da una spiaggia Gallipoli, poche ore prima che la squadra leggendaria guidata da Roberto Mancini affrontasse i Leoni inglesi.

“Le posso dare il risultato?”, osava l’uomo. “Che si lanci pure”, l’invito di Semprini e di Roberta. Con con una certa sicurezza Paolo Di Paolo disse: “Vinciamo ai rigori perché Donnarumma è migliore del loro portiere. E siamo stati fortunati perché all’Inghilterra hanno dato un rigore all’ultimo con la Danimarca, altrimenti lo avrebbero dato contro l’Italia negli ultimi minuti. Vinceremo così”. Ed è proprio quel che è accaduto.

