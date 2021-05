Rai1 programmi estate, conferme e novità: Capua al posto di Matano

Oggi, venerdì 14 maggio 2021, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei programmi estivi di Rai1. Il direttore Stefano Coletta ha dichiarato che finalmente non dirige una rete solo pandemia. Ha dovuto fare un lavoro telefonico, antirelazione. Ma la creatività non può sottostare alla separazione e questo lo insegna l’esperienza professionale. Inoltre si è detto fortunato ad avere una squadra con cui lavora in armonia. Gli attuali programmi proseguiranno fino alla fine da giugno e, successivamente, passeranno il testimone ad altre nuove trasmissioni in vista della pausa estiva.

Il mattino di Rai1 sarà inaugurato da Uno Mattina Estate, con la doppia conduzione affidata ai giornalisti Barbara Capponi del Tg1 e Giammarco Sicuro del Tg2. Successivamente, al posto di Storie Italiane di Eleonora Daniele, andrà in onda Dedicato a…, il nuovo programma di Serena Autieri dedicato parla alle famiglie la cui comunicazione si è interrotta. La trasmissione consentirà di dedicare messaggi tramite il servizio pubblico e la padrona di casa. C’è molta attesa per Il Pranzo è Servito che torna in onda 28 anni dopo l’ultima puntata e questa volta al timone vedrà Flavio Insinna.

Il volto de L’Eredità andrà in onda tutti i giorni alle ore 14 per circa un’ora. Coletta ha definito il conduttore come un volto generoso e allegro, che già lo scorso anno gli aveva proposto un remake de Il Pranzo è Servito. Quest’anno ci sono riusciti e si tenterà una versione 2021 con tematiche attuali, ambientali. Al termine delle puntate inedite de Il Paradiso delle Signore, stando a quelle che sono le prime indiscrezioni sul palinsesto estivo di Rai 1, dovrebbero arrivare le fiction in replica.

Spazio anche all’informazione al pomeriggio con una nuova edizione di Estate in Diretta. Alberto Matano saluterà il pubblico che ritroverà a settembre con La Vita in Diretta e al suo posto ci sarà Roberta Capua insieme al giornalista Gianluca Semprini in arrivo da Rainews24 che riveste questo ruolo. La durata del contenitore sarà di tre ore: dalle 15:45 fino alle 18:45. La linea, poi, passerà a Marco Liorni con la nuova edizione di Reazione a Catena.

Rai1 programmi estate: nel weekend in compagnia di Beppe Convertini e Federico Quaranta

Nei weekend estivi di Rai1 spazio a nuovi programmi. Anna Falchi e Beppe Convertini, dopo il flop dello scorso anno, condivideranno un programma il sabato e la domenica. Di sabato il tema sarà il mercato, mentre nel dì festivo prevarranno tematiche domestiche, il cibo e il territorio. Saranno trasmesse anche Linea Blu, Linea Verde e Radici con Federico Quaranta.