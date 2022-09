Estate in Diretta, Capua in lacrime per Semprini nel dietro le quinte

L’Estate in Diretta ha salutato il suo pubblico: venerdì 2 settembre è andata in onda l’ultima puntata del talk estivo pomeridiano di Rai Uno, timonato da Roberta Capua e Gianluca Semprini. Dalla prossima settimana rientra in scena Alberto Matano con La Vita in Diretta. In una tv in cui troppo spesso serpeggiano veleni, ambizioni coltivate in modo malsano, invidie personali e chi più ne ha più ne metta, le lacrime versate dalla Capua a fine puntata sono un balsano di umanità e gentilezza. La conduttrice, tramite una foto pubblicata tra le sue Stories Instagram, si è mostrata abbracciata affettuosamente al collega Semprini, con gli occhi rigati dal pianto. Un pianto di stima e commozione. “Amico e compagno d’avventura”, ha commentato l’ex Miss Italia, a riprova che con il giornalista, oltre ad aver condiviso lo studio de L’Estate in Diretta, condivide anche un legame solido e amichevole quando non è sotto i riflettori.

Estate in Diretta, quel dolce gesto del cuore di Roberta Capua…

D’altra parte, già nel corso della diretta, Roberta aveva voluto omaggiare Semprini con un gesto eloquente. Dopo che è stata mandata in onda una clip di ringraziamento dedicata a tutti coloro che hanno lavorato al programma e dopo che è stato ringraziato il pubblico che ha seguito fedelmente il talk (Estate in Diretta ha strappato ottimi ascolti lungo tutti i mesi di messa in onda), la Capua si è voluta ritagliare un momento per esprimere la propria gratitudine al collega.

“Un attimo, grazie. Una parola per te Gianluca…”, ha sottolineato. In realtà la conduttrice campana non ha aggiunto alcuna parola. Ha preferito un gesto più forte di qualsiasi cosa detta: evidentemente emozionata, ha mimato con le mani un cuore e ha spedito un bacio a Semprini, il quale ha ricambiato con un bacio di risposta e un largo sorriso.

L’amicizia dei due conduttori è cosa rara in tv. Ci sono miriadi di esempi di coppie di presentatori che innanzi alle telecamere salvano il salvabile, con sorrisi di circostanza e parole di rito, mentre dietro le quinte si ‘avvelenano’ e manco si guardano negli occhi. E quindi che ben vengano i Semprini e le Capua: dove c’è amicizia ci può anche essere sana ambizione e sano successo!