Esordio Temptation Island 2026, ascolti tv e confronto con le altre edizioni: focus sul botto di share

Temptation Island 15, sul fronte ascolti tv, è partito con il botto, nonostante la concorrenza dei Mondiali di Calcio trasmessi da Rai 1. Il programma condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi, nella puntata di esordio del 24 giugno 2026, ha raccolto 3.569.000 spettatori, con il 27.6% di share. Il match Svizzera – Canada è invece stato seguito da 3.671.000 persone con il 22% di share. I 5 punti percentuali di vantaggio di Canale 5 sono dati dal fatto che Temptation è andato in onda fino a mezzanotte e mezza inoltrata, a differenza della partita che si è conclusa poco dopo le 23. La terza trasmissione più vista in prime time è stata Chi l’ha visto?, in grado di totalizzare 1.228.000 spettatori con l’8.7% di share.

Ascolti tv di Temptation Island 15 e paragone con i debutti precedenti: focus

La puntata di debutto della stagione 2026 del reality delle tentazioni ha fatto leggermente meglio dell’esordio dello scorso anno, quando la première fu vista da 3.452.000 spettatori. Temptation Island si conferma quindi, almeno ai nastri di partenza, un prodotto in salute, capace di catalizzare nel periodo estivo, dettaglio non da poco, l’attenzione di oltre 3,5 milioni di utenti. Grande risultato anche sui social, con il trend #temptationisland che ha fatto registrare decine di migliaia di interazioni.

Per capire quanto sia stato eccellente il risultato dello show, basti paragonare la prima puntata di ieri con quelle delle precedenti edizioni: bisogna tornare all’anno 2018, eccezione fatta per il debutto della stagione estiva del 2020, per trovare una première in grado di fare meglio. Di seguito i numeri:

puntata di debutto 2018: 3.750.000 spettatori, 21,24%

puntata di debutto 2019: 3.546.000 spettatori, 22,24%

puntata di debutto 2020 (estate): 3.698.000 spettatori, 21,63%

puntata di debutto 2020 (autunno): 2.958.000 spettatori, 18,78%

puntata di debutto 2021: 3.194.000 spettatori, 20,96%

puntata di debutto 2023: 3.558.000 spettatori, 26,14%

puntata di debutto 2024 (estate): 3.248.000 spettatori, 24,88%

puntata di debutto 2024 (autunno): 3.362.000 spettatori, 23,88%

puntata di debutto 2025: 3.452.000 spettatori, 27,80%

puntata di debutto 2026: 3.569.000 spettatori, 27,60%

Qual è la vera forza di Temptation Island?

Perché Temptation Island non conosce crisi? Perché è il solo reality della tv generalista che non si usura? A parte la sapienza con la quale viene ‘confezionato’ (post produzione strepitosa, colonne sonore azzeccate, etc etc), il vero punto di forza del programma è all’origine, ossia il casting. La squadra di Maria De Filippi ancora una volta è riuscita a scegliere coppie che rappresentano piuttosto spontaneamente i problemi sentimentali di milioni di persone. Così si crea ‘coinvolgimento’ televisivo. E quando si fa bingo nel scegliere il cast di un reality, buona parte del lavoro è già fatto.