Ieri sera, domenica 12 febbraio, è andato in onda su Rai 1 quello che per molti è un vero e proprio must della settimana di Sanremo, ovvero il Dietrofestival, la trasmissione che racconta ai telespettatori tutti i retroscena più gustosi dell’Ariston durante la settimana della kermesse ligure.

Anche nel backstage di Sanremo 2023, come da previsioni, ne sono successe davvero di tutti i colori. Uno dei momenti che più hanno fatto discutere il web in queste ore post Sanremo ancora così concitate è stato il siparietto che ha visto Eros Ramazzotti sfogarsi nel dietro le quinte contro i tecnici che si erano dimenticati di accendergli il gobbo.

Il momento, nel caso specifico, è legato alla serata delle cover di Sanremo 2023, nel corso della quale l’artista romano si è esibito insieme a Ultimo, in gara con Alba. La performance era di fatto un medley delle canzoni più celebri di Eros Ramazzotti, nello specifico Un’emozione per sempre, Adesso tu e Più bella cosa: nonostante l’artista le abbia cantate chissà quante volte nel corso della sua carriera, evidentemente deve avere dei piccoli problemi di memoria, visto che per il testo della prima ha ancora bisogno di aiuto!

Non appena il pezzo è partito, infatti, Eros Ramazzotti ha guardato impanicato Ultimo e nel bel mezzo del live ha ammesso “Ma sai che non me la ricordo?”. A quanto pare, infatti, Ramazzotti avrebbe dovuto interpretare il testo con l’aiuto del gobbo, che però non è partito quando la performance è iniziata.

Ecco dunque che, una volta sceso dal palco, Ramazzotti si è sfogato con i tecnici rei di averlo messo in difficoltà. Su Primafestival gli spettatori hanno quindi assistito alla sua sfuriata.

Qui sotto potete vedere il video di quanto accaduto a Sanremo con la sfuriata di Eros Ramazzotti.

Io so a memoria Tango e a Ramazzotti serve il gobbo pe na canzone sua che canta da 30 anni https://t.co/D2WGmuGXjr — TW-regina dei parcheggi a S (@chitrio) February 12, 2023

Nonostante questo piccolo problema tecnico, Eros Ramazzotti e Ultimo sono comunque riusciti a fare un figurone. La loro esibizione di coppia è stata premiata dal pubblico da casa, che con il televoto ha permesso loro di posizionarsi in seconda posizione nella serata, subito dietro a Marco Mengoni.