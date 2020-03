Eros Ramazzotti, stop al tour. Niente Los Angeles: “Desideriamo tornare”

Eros Ramazzotti, salta il finale del tour a Los Angeles: “Desideriamo tornare per stare insieme alle nostre famiglie”

Eros Ramazzotti, i musicisti e gli addetti ai lavori, che hanno collaborato a organizzare il fortunato Vita ce n’è World Tour, hanno annullato l’ultima tappa dell’evento che avrebbe dovuto svolgersi a Los Angeles il 13 marzo. Ieri, invece, il cantante si è esibito in Canada, a Montreal. Il romano, attraverso un comunicato diffuso sui suoi profili social, ha ringraziato calorosamente i suoi compagni di viaggio, spiegando perché non ci sarà l’ultimo appuntamento californiano. Ricordiamo che il tour planetario è iniziato il 14 febbraio 2019. Negli ultimi 14 mesi Eros, oltre a diverse tappe italiane, ha conquistato tutto il mondo. La scelta di non concludere, come da calendario, il tour è stata presa per la drammatica condizione vissuta in Italia a causa del coronavirus. Molte persone coinvolte nel progetto, ha spiegato sempre Ramazzotti, avrebbero espresso il desiderio di tornare dai propri cari e nessuno se l’è sentita di privarli di tale richiesta in un momento tanto delicato. Quindi, niente ‘Città degli Angeli’, il tour è terminato.

“Non ce la siamo sentiti di chiedere a tutti i nostri di restare ancora fuori”

“Per questo ultimo leg in Nord e Sud America, siamo fuori da gennaio”, ha dichiarato Ramazzotti che ha aggiunto: “Sono settimane che qui oltreoceano si rincorrono le voci di quanto sta accadendo in Italia. Adesso che con il nuovo decreto le misure di contenimento si sono ulteriormente inasprite, non ce la siamo sentiti di chiedere a tutti i nostri di restare ancora fuori; è un sacrificio troppo grande stare a migliaia di chilometri dai nostri cari”. Eros ha quindi scritto: “Tutti desideriamo tornare a casa per stare insieme alle nostre famiglie, ai nostri concittadini per lottare contro questa situazione allucinante”.

Il grazie di Eros e il sold out in tutte le tappe del tour

Nel comunicato, il cantante ha poi colto l’occasione per ringraziare tutti coloro che gli sono stati accanto durante il tour, esternando il proprio orgoglio per aver fatto sold out in tutte le 89 città che hanno ospitato il Vita ce n’è World Tour. Qui di seguito il comunicato per esteso: