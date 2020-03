Eros Ramazzotti e Roberta Morise, dolce silenzio: la coppia sboccia, il gossip

Da giorni la cronaca rosa sussurra che Eros Ramazzotti e la conduttrice Rai Roberta Morise abbiano intrecciato una relazione. Di per sé lo spiffero gossipparo potrebbe essere uno dei tanti che hanno coinvolto il cantante romano dopo che la scorsa estate è naufragato il suo matrimonio con la modella bergamasca Marica Pellegrinelli. Stavolta, però, c’è qualcosa di diverso: cosa di preciso? Il silenzio dell’artista capitolino. In tanti infatti si chiedono perché non sia intervenuto per dare una secca smentita al chiacchiericcio ‘rosa’. Beh, potrebbe darsi che stavolta non ci sia alcuna smentita da fare e…

Eros, stavolta, non si precipita a smentire il gossip su Roberta Morise

La coppia sboccia? Gli indizi sembrano dire di sì. Ramazzotti è sempre stato molto riservato sulla sua vita sentimentale. Per questo, ogni qual volta gli è stata affibbiato un flirt (ad esempio quello con la nuova Miss Italia Carolina Stramare o quello con la pittrice venezuelana Valentina Bilbao) si è subito precipitato sui propri canali social a smentire il tutto. E lo ha sempre fatto in modo molto netto e chiaro. Ora però regna il silenzio sulla questione. Certo Eros rimane molto attivo sul web, pubblicando messaggi per dare manforte in questo terribile momento in cui il coronavirus spaventa il mondo. Ma nessuna smentita.

Roberta ed Eros, sulle tracce del gossip

Il gossip su Ramazzotti ha cominciato a circolare nei giorni scorsi. Prima si è parlato di un flirt con una misteriosa conduttrice Rai, poi il settimanale Oggi ha fatto spuntare il nome di Roberta: “Eros Ramazzotti ha una nuova fidanzata. Ed è Roberta Morise! Il nome della fortunata lo svela Oggi in esclusiva, dopo i gossip degli ultimi giorni seguiti alla fine dell’amore tra la sua ex Marica Pellegrinelli e Charley Vezza”