Eros Ramazzotti e Roberta Morise, quando si sono visti: le notti ‘segrete’

Eros Ramazzotti e Roberta Morise, ecco quando si sono visti (prima del coronavirus): gli appuntamenti, le notti ‘segrete’ di passione e perché non è una storia passeggera

Eros Ramazzotti e Roberta Morise fanno coppia. Nessuna conferma da parte dei diretti interessati, ma nemmeno nessuna smentita. E ciò è già una prova, visto che il cantante, da sempre, non appena il gossip si scatena sul suo conto, si affretta a tuonare quando non c’è nulla di vero. Ora invece se ne sta zitto zitto. Ma c’è di più: cominciano ad emergere sempre più dettagli di come sia nata la storia con la co-conduttrice dei Fatti Vostri. Prima il corteggiamento via sms, poi, come ha fatto sapere il settimanale Oggi nell’ultimo numero in edicola, gli appuntamenti vis a vis a cui sono seguite notti ‘segrete’ consumate tra passione e sentimento. E pare anche che non si tratterà di un flirt passeggero perché….

Dettagli e retroscena su Eros e Roberta

Il magazine Oggi svela che i contatti tra Roberta ed Eros sono iniziati in autunno: sms seguiti da lunghe chiacchierate telefoniche. Un feeling crescente alla cornetta che non poteva che sfociare in un appuntamento ‘reale’. A far prendere la decisione ai due di andare oltre nella conoscenza, una serie di cose in comune che potrebbero essere la base di un lungo amore. “In primis la musica, per entrambi ragione di vita. Poi il buon vino, i viaggi, la campagna, gli affetti, la vita semplice. Entrambi attaccati alle piccole cose, quelle vere”, racconta Oggi. Dunque ecco che Eros a dicembre è a Roma per un concerto e l’invitata speciale è proprio lei, Roberta. Nella capitale e dintorni l’ex di Marica Pellegrinelli si tratterrà per diversi giorni. Ed è lì che scoppia la passione…

“Cene in luoghi segretissimi e notti trascorse in alcove lontane da occhi indiscreti”

“Persone vicine a entrambi raccontano di un rapporto tenero, romantico, quasi adolescenziale”, svela sempre Oggi che, a proposito del periodo in cui Ramazzotti sosta a Roma, aggiunge dei particolari: “In quei giorni sono inseparabili. Cene in luoghi segretissimi e notti trascorse in alcove lontane da occhi indiscreti. Camini accesi, tappeti su cui adagiarsi e buon vino rosso hanno fatto il resto”. Insomma, sembra che non si tratti di un flirt passeggero. Anche perché la Morise è una donna ‘tradizionale’, non incline al divertimento fine a se stesso di una notte e via. Ed Eros, dopo la fine del matrimonio, si è preso il suo tempo e non è più un ragazzino. Certo è sempre in ottima forma, ma le esigenze cambiano: avere al proprio fianco qualcuno in pianta stabile è una marcia in più. La sua marcia, ora, si chiama Roberta.