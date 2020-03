Ultimi gossip su Roberta Morise e Eros Ramazzotti: come procede la storia d’amore

Continua a ritmo spedito la frequentazione tra Roberta Morise ed Eros Ramazzotti. Causa Coronavirus, i due sono costretti ad accontentarsi di messaggini e video chiamate ma sono più che mai presi l’uno dall’altra. Nonostante la lontananza – lui è a Milano, mentre lei abita a Roma dove conduce quotidianamente I Fatti Vostri accanto a Magalli – Eros e Roberta sono molto coinvolti in questa nuova liaison. E persone vicine alla soubrette hanno spifferato che da qualche settimana la Morise è cambiata, è decisamente più radiosa rispetto al passato. Del resto la 34enne ha sofferto molto per amore: le relazioni con il conduttore Carlo Conti e con il tennista Potito Starace sono presto naufragate, così come non è andata a buon fine l’ultima storia d’amore importante, quella con l’imprenditore svizzero Luca.

Cosa si dice di Roberta Morise ed Eros Ramazzotti dietro le quinte Rai

“Roberta è una ragazza molto riservata ma non ci stupirebbe che è così innamorata, perché in queste settimane sembra davvero aver ritrovato il sorriso. È radiosa”, hanno raccontato a Di Più Tv alcune persone che lavorano dietro le quinte degli studi Rai di via Teulada. Stando ai pettegolezzi è stato Eros Ramazzotti ad aver fatto il primo passo dopo aver visto la calabrese in tv. Archiviato il lungo matrimonio con Marica Pellegrinelli, il cantante romano si è invaghito della Morise così tanto da procurarsi il suo numero di telefono e provare subito a corteggiarla. “Eros adesso ha ritrovato il sorriso e la serenità dopo la sua separazione da Marica”, hanno assicurato gli amici.

Eros Ramazzotti non ha mai smentito il presunto legame con la Morise

Eros Ramazzotti fa sul serio con Roberta Morise e lo prova il fatto che, rispetto al passato, non si è affrettato a smentire i gossip dell’ultimo periodo. Un gesto che vale più di mille conferme e se son rose fioriranno…