Eros Ramazzotti commuove, tuffo nel passato: “Ieri, oggi, domani”

Eros Ramazzotti memories, tuffo nel passato: “Ieri, oggi, domani”. Il post commuove

Eros Ramazzotti non ha mai dimenticato da dove proviene, da “quei bordi di periferia dove i tram non vanno avanti più” e “dove l’aria è popolare”. Per ricordare ai propri fan social che dietro alla celebrità c’è sempre quel giovanotto, ha pubblicato su Instagram una foto che è un tuffo nel passato. Uno scatto di quando c’erano ancora i lunghi riccioli castani che gli incorniciavano il viso, giovane ma già vispo, con quel sorriso genuino, vero, timido. Perché alla fine, nonostante il successo e i riflettori, nonostante i matrimoni con donne bellissime, nonostante tutto, Eros è sempre rimasto Eros, quel ragazzino in grado di sognare ad occhi aperti.

La stima dei fan per il ragazzo “nato ai bordi di periferia”

“Ieri, oggi, domani” ha scritto Ramazzotti per dare una chiave di lettura alla foto ricordo che ha diffuso via social. Immediata la reazione dei fan che a migliaia sono accorsi sul suo profilo per piazzare migliaia di like e una cascata di commenti, tutti commossi nel sottolineare come il cantante non sia mai stato una maschera che ha ‘indossato’ il successo snaturando le proprie origini, bensì sia sempre stato ‘lui’, quel ‘lui’ dei “bordi di periferia”. Certo maturato, diverso, celebre, ma in fondo mai trasformato.

Eros e Marica al capolinea: ottimi rapporti dopo la fine del matrimonio

Nelle ultime settimane Ramazzotti è stato al centro della cronaca rosa per il naufragio del suo matrimonio con la modella Marica Pellegrinelli. La coppia ha fatto sapere di aver troncato in seguito a un periodo prolungato di crisi. Nonostante tutto, però, i due sono rimasti in ottimi rapporti. Infatti, anche dopo la conclusione della love story sono stati immortalati assieme mentre hanno trascorso del tempo con i figli, Raffaella Maria (8 anni) e Gabrio Tullio (4 anni). L’ex moglie, di recente, ha inoltre reso noto che quando lei ed Eros sono impegnati sul lavoro non si affida a una tata ma ai nonni materni.