Eros Ramazzotti, le parole per Pago: gaffe dell’ex di Serena (video)

Incontro tra cantanti nel pieno della calura estiva. Protagonisti Pago, al secolo Pacifico Settembre, ed Eros Ramazzotti. L’ex di Serena Enardu è spuntato sui social con l’artista romano che gli ha augurato un grosso in bocca al lupo per il futuro, sottolineando che l’ex gieffino vip è “un bravo ragazzo”. Nel filmato c’è stato lo spazio anche per un piccola gaffe di Pacifico, prontamente ‘corretta’ dall’ex marito di Marica Pellegrinelli che, ridendo, ha rimarcato che a lui piacciono le donne. Ricordiamo che dopo Temptation Island Vip e il Grande Fratello Vip, Settembre si è lasciato con l’ex tronista sarda per divergenze caratteriali, immergendosi nel lavoro. Sia musicale, sia letterario, visto che ha dato alle stampe la sua prima opera dal titolo ‘Vagabondo per amore’. Il libro è stato molto chiacchierato per alcuni passaggi. Nella fattispecie, hanno fatto rumore gli stralci in cui Pago ha spiegato la fine della propria relazione con Serena.

Eros e Pago, l’incontro dei due cantanti

“Questo è un bravo ragazzo. Sembra un po’ così…. ma è un bravo ragazzo”, ha detto Eros indicando Pago che ha suggerito sorridendo: “Dillo che sono un grande fig…0“. Piccola gaffe, subito ‘corretta’ da Ramazzotti: “Bhe no… a me piacciono le donne…eh”. Insomma, va bene l’amicizia, però non allarghiamoci troppo. Il siparietto è stato alquanto simpatico ed è avvenuto tra due ‘vagabondi per amore’, prendendo a prestito le parole del libro di Settembre. Sia quest’ultimo sia Eros, infatti, dopo che sono naufragate le loro rispettive relazioni, sono single. A Ramazzotti, dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, sono stati attribuiti diversi flirt, nessuno dei quali ha trovato un riscontro concreto (anzi hanno trovato molte smentite del diretto interessato). Anche il cantante sardo, dopo aver chiuso la storia con la Enardu, è tutto solo soletto.

Marica Pellegrinelli non è più single: l’ex di Eros frequenta Paul Ferrari, il gossip

Chi invece non è più single è Marica Pellegrinelli. L’ex moglie di Eros ha prima vissuto una love story con l’imprenditore piemontese Charley Vezza, poi, notizia fresca fresca degli ultimi giorni, avrebbe allacciato una relazione con il modello 30enne Paul Ferrari. L’uomo è originario di Bergamo, proprio come Marica. I due si frequenterebbero da poco, condividendo la passione per la moda.