Eros Ramazzotti ricopre di abbracci una mora a Lubiana: le foto di Chi

Eros Ramazzotti ricopre di abbracci una mora a Lubiana: la pizzicata di Chi

Eros Ramazzotti e la mora misteriosa ricoperta di abbracci. Il cantante, impegnato nel “Vita Ce N’é World Tour”, è stato immortalato dalla rivista Chi diretta da Alfonso Signorini. La ragazza a cui ha riservato molte tenerezze, da quanto si evince dagli scatti, è molto giovane. Pensare a un flirt o addirittura a una fidanzata sembra azzardato. Più probabile che si possa essere trattato di un’amica della figlia Aurora Ramazzotti o la figlia di un suo amico o conoscente. Chissà… Le istantanee di Chi hanno ripreso l’artista romano dopo il concerto tenuto a Lubiana. Più precisamente mentre è rientrato nella struttura lussuosa in cui ha pernottato. Ed è proprio all’ingresso in albergo che sono state fatte le ‘pizzicate’.

Marica ed Eros braccati dal gossip

Il gossip, dopo il naufragio matrimoniale con Marica Pellegrinelli, continua a tenere le antenne ben drizzate su Eros. Poche settimane fa si è parlato di un flirt con la neo Miss Italia, Carolina Stramare. La voce è stata puntualmente smentita dai diretti interessati (Carolina sembra avere, invece, molto feeling con l’ex tronista Mattia Marciano, seppur si è ancora ai ‘preliminari’ della conoscenza). Anche la Pellegrinelli, dopo l’addio a Ramazzotti, è stata al centro della cronaca rosa per aver avviato una relazione con l’imprenditore piemontese Charley Vezza. Entrambi sono allergici ai riflettori gossippari e, dunque, sulla love story poco si sa. Se non che procede. E pare molto speditamente.

Eros e la difesa di Marica dopo la rottura

“Ciao ragazzi, ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana. Volevo dirvi che non è assolutamente quello che pensate; è una situazione che si trascina da un po’ di tempo e adesso abbiamo deciso di dividerci”, dichiarava Eros dopo la rottura con l’ex moglie, la quale fu pesantemente attaccata sul web. “Assolutamente tutto quello che ho letto non è la realtà – aggiungeva – Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un’arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato e tutte le schifezze che ho letto… Per cui la cosa migliore è ascoltare la mia musica, chi vuole, e il resto lasciarlo ai pettegolezzi di basso livello”.