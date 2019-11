Eros Ramazzotti e Miss Italia Carolina Stramare: il gossip impazza, spiffero

Eros Ramazzotti e Carolina Stramare (Miss Italia 2019): il gossip impazza, lo spiffero di Spy

Che succede tra Eros Ramazzotti e Carolina Stramare, fresca Miss Italia 2019? Il settimanale Spy, nell’ultimo numero in edicola, ha lanciato uno spiffero molto curioso, scrivendo che dietro alla recente rottura della più bella del BelPaese con il fidanzato potrebbe celarsi l’ombra del cantante romano. Secondo il magazine di cronaca rosa, infatti, non è da escludere che tra i due ci possano essere stati dei contatti e che dietro al ritorno da single della ragazza ci sia proprio l’ex marito di Marica Pellegrinelli. Tra l’altro non è un mistero che i due si stimino a vicenda. Subito dopo l’incoronazione a Miss Italia, Carolina fece sapere che le arrivarono in forma privata e inaspettatamente i complimenti dell’artista, suo idolo da sempre.

“Secondo i beninformati, dietro a questa rottura, c’è il neo 56enne e sempre affascinante Eros Ramazzotti”

“Miss Italia Carolina Stramare è tornata single”, esordisce Spy. “La sua storia d’amore – aggiunge il settimanale – con Alessio, durata appena otto mesi, è giunta al capolinea. ‘I sentimenti possono cambiare’, ha dichiarato lei in una recente intervista, ma secondo i beninformati, dietro a questa rottura, c’è il neo 56enne e sempre affascinante Eros Ramazzotti. Sarà vero?”. Chissà cosa bolle in pentola. Che l’ex della Pellegrinelli, dopo il messaggio di congratulazioni inviato alla Stramare per la conquista dello scettro di più bella d’Italia, ne abbia mandati altri cercando di approndire la conoscenza?

Il messaggio che Eros ha mandato a Carolina dopo la vittoria a Miss Italia

“Non ci potevo credere, si è congratulato per il titolo”, raccontava Carolina poco dopo aver trionfato al concorso di bellezza, riferendosi ad Eros. “Gli ho detto – proseguiva – che ho persino una frase di Mamarà tatuata sulla caviglia destra: ‘Voglio solo vederti sorridere, voglio solo vederti così’. Era la preferita di mamma (in ricordo della madre morta un anno fa, ndr). ‘Non ci posso credere’, mi ha detto, era contentissimo, mi ha invitato ad un suo concerto”. All’epoca la ragazza era fidanzata. Ora che non lo è più chissà che al concerto ci vada e chissà che cosa potrebbe succedere dopo. Il gossip è già impazzato…