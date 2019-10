Eros Ramazzotti, l’ultimo gesto per Marica Pellegrinelli: ‘Protezione’

Tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli continua a scorrere un mare di affetto, nonostante il naufragio del matrimonio. A spifferarlo è il settimanale Chi, che sussurra anche di un gesto assai protettivo del cantante nei confronti dell’ex moglie. La rivista diretta da Alfonso Signorini scrive che, di recente, la modella di origini bergamasche è riapparsa con al fianco un bodyguard. Quello stesso bodyguard che Eros le aveva messo a disposizione quando stavano assieme. Insomma, pare proprio che anche se è finito l’amore, Ramazzotti continui a essere molto vicino e protettivo verso la sua ex.

Marica e il bodiguard per la Pellegrinelli

“Nell’ultimo periodo Marica Pellegrinelli è riapparsa in giro con il bodyguard che le aveva messo a disposizione il suo ex marito”, si legge sul magazine Chi. La rivista aggiunge: “Una mossa che le persone vicine alla coppia giustificano come un segnale di riavvicinamento tra i due. Un segnale pieno di affetto.” D’altra parte non è una novità che il cantante e la modella siano rimasti in ottimi rapporti dopo la fine della relazione sentimentale. Loro stessi lo hanno dichiarato a più riprese. Ma cosa più importante, alle parole hanno fatto seguire i fatti. Nei primi mesi dopo l’addio, infatti, non hanno avuto problemi a mostrarsi assieme in compagnia dei figli e a scambiarsi lodi reciproche. Eros, anche quando si è trattato di commentare la nuova love story della Pellegrinelli, quella che condivide con l’imprenditore Charley Vezza, non ha dato il minimo accenno di fastidio.

Gli amori nascono e finisco ma “la vita va avanti e bisogna essere forti.” Parola di Eros

“La vita va avanti, bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti. Il resto, poi, migliora sempre”, rispondeva il cantante alla trasmissione I Lunatici (Rai Radio2) a proposito della nuova relazione di Marica. Insomma, niente polemiche e niente gossip spiccio. Perché dopotutto, gli amori nascono e finisco ma “la vita va avanti e bisogna essere forti.” Parola di Eros.