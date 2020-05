Eros e Marica, ritorno di fiamma? Come stanno davvero le cose: spiffero

Eros Ramazzotti e l’ex moglie stanno di nuovo insieme? Stando alle ultime indiscrezioni sembrerebbe di no, vivrebbero la quarantena insieme per amore dei figli

A quasi un anno dalla separazione, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sembrano essersi ritrovati e aver ritrovato la serenità di un tempo. Fino alla giornata di ieri era stato dato per certo il ritorno dell’amore tra i due: la notizia è rimbalzata su tutti i siti di cronaca rosa, nonostante il silenzio da parte dei diretti interessati. Ad avvalorare la tesi ci ha pensato Novella 2000 affermando che il cantante e la modella sarebbero attualmente felici insieme. La quarantena vissuta insieme avrebbe fatto riavvicinare la coppia, grazie anche alla complicità della figlia di Eros, Aurora Ramazzotti. Ma, secondo le ultime voci, pare che non ci sia alcun ritorno di fiamma. Lo spiffero arriva direttamente da Dagospia che, secondo una fonte molto vicina ai due ex coniugi, Eros e Marica non sarebbero legati sentimentalmente. Vediamo nel dettaglio gli ultimi sviluppi.

Dagospia fa luce sulla vicenda: i due non sarebbero tornati insieme

“Ritorno di fiamma? Neanche per sogno”, scrive Dagospia qualche ora fa che poi aggiunge: “Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli non sono tornati insieme. Si sono riavvicinati in questo momento drammatico, trascorrendo assieme la quarantena, ma solo per amore dei loro figli…”. Un riavvicinamento molto gradito quindi, ma nessuna implicazione sentimentale. Per ora si parla ancora di gossip, nulla di confermato: sembra dovremo aspettare ancora le dichiarazioni dei diretti interessati.

Eros ‘allergico’ al gossip: parla Aurora

A complicare la situazione sarebbe il mancato interesse del musicista per il gossip ‘gratuito’: pochi giorni fa, attraverso il magazine Oggi, Aurora Ramazzotti ha spiegato i motivi per i quali papà Eros non gradirebbe affatto le voci sul suo conto. “Mio padre è un musicista, non concepisce il gossip gratuito, senza una foto, senza uno straccio di fondamento. E se gli toccano la famiglia, guai, non lo tollera”.