Eros Ramazzotti braccato dal gossip su Roberta Morise e l’ex: parla Aurora

Eros Ramazzotti braccato dal gossip su Roberta Morise e l’ex Marica Pellegrinelli: parla la figlia Aurora

Eros Ramazzotti braccato dalla cronaca rosa, interviene Aurora. Dalle colonne del magazine Oggi, la figlia del cantante e di Michelle Hunziker ha parlato del gossip che ruota attorno al papà in questo periodo. Un gossip che in diverse occasioni ha fatto infervorare Eros, che ha puntualmente smentito in prima persona e a muso duro il chiacchiericcio sulla sua vita sentimentale. Gli ultimi spifferi contro cui si è scagliato sono stati quelli che lo volevano prima vicino a un’artista venezuelana, Valentina Bilbao, poi alla co-conduttrice de I Fatti Vostri, Roberta Morise. E proprio sul motivo delle sfuriate dell’interprete capitolino ha detto la sua Aurora.

Aurora su papà Eros: “Mio padre è un musicista, non concepisce il gossip gratuito”

Eros, di recente, non ha minimamente tollerato il gossip sul suo conto. Il motivo lo ha spiegato Aurora, nell’ultima intervista rilasciata al magazine Oggi: “Mio padre è un musicista, non concepisce il gossip gratuito, senza una foto, senza uno straccio di fondamento. E se gli toccano la famiglia, guai, non lo tollera”. La giovane ha aggiunto che con il padre ha un rapporto molto profondo, di stima, affetto e vicinanza. “Ci sentiamo e ci vediamo via internet almeno una volta al giorno e poi ci scriviamo continuamente”, ha raccontato Aurora, a testimonianza di quanto il legame sia solido.

Aurora e Goffredo pronti per la convivenza dopo 3 anni d’amore intenso

Aurora ha anche parlato della sua situazione sentimentale. Da tre anni a questa parte, a renderla felice, c’è Goffredo Cerza. Ora è in quarantena con lui, a Bergamo, a casa di mamma Michelle e Tomaso Trussardi. Dopo lo scoppio dell’epidemia Goffredo è tornato da Londra (città in cui stava frequentando un master). L’intenzione è quella di rimanere in Italia, a Milano e iniziare la convivenza con la figlia della Hunziker ed Eros.