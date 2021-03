Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono i protagonisti del gossip di oggi. Un gossip non nuovo per i due, perché da quando si sono lasciati si è spesso vociferato di un ritorno di fiamma. Un ritorno che non c’è mai stato, fino a oggi. Non è mai successo, ma non sono mancati i rumors su un possibile riavvicinamento. Anche oggi se ne è parlato di nuovo e a lanciare il nuovo gossip è stato Santo Pirrotta, nella sua rubrica del lunedì a Ogni Mattina. Insieme alla conduttrice Adriana Volpe, Santo ha lanciato i nuovi scoop della settimana e tra questi c’è quello su Eros e Marica. Anzi, è stato il primo della lista.

Pirrotta ha ricordato che Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati ormai da un po’, ma non si sono mai persi di vista. Una cosa che non stupisce, perché la coppia ha dei figli insieme che fanno da collante. Sono rimasti in contatto quindi e si vedono di tanto in tanto proprio per il bene dei figli. Tempo fa infatti si era parlato già di ritorno di fiamma, che però la Pellegrinelli aveva prontamente smentito. Succederà la stessa cosa anche stavolta? Queste le parole di Santo Pirrotta: “Marica ha smentito tutto, però ti posso dire che i due nelle ultime settimane sono molto ma molto vicini. Si vedono spessissimo”.

La Volpe ha chiesto in che senso sono vicini, perché magari anche stavolta potrebbero dire che sono in contatto e si vedono per il bene dei figli. A questa domanda Santo non ha potuto dare una risposta certa, però lui sembra essere propenso a credere che stavolta sia diverso. Se lo pensa è anche perché un mesetto fa Marica Pellegrinelli ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato della fine dell’amore con Eros. In quella stessa intervista ha ammesso di sentirsi un po’ sola. Quindi Santo ha ipotizzato che ora come ora potrebbe non si sentirsi più così sola perché nella sua vita potrebbe essere tornato il cantante.

Arriverà una smentita anche stavolta? Oppure Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli stanno tornando insieme? Non resta che attendere qualche giorno per scoprirlo, per il momento rimane un semplice rumor.