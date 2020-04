Eros Ramazzotti, l’omaggio a Vasco Rossi: tra fuoriclasse non c’è rivalità

View this post on Instagram

Ci fosse stato Un motivo per stare qui Ti giuro sai Sarei rimasto sì Son convinto che se Fosse stato per me Adesso forse sarei laureato E magari se lei Fosse stata con me Adesso Sarei sposato Se fossi stato Ma non sono mai stato così Insomma dai Adesso sono qui Vuoi sapere che se Soddisfatto di me In fondo in fondo non sono mai stato Soddisfatto di che Ma va bene anche se Qualche volta mi sono sbagliato Liberi liberi siamo noi Però liberi da che cosa Chissà cos'è, chissà cos'è Finché eravamo giovani Era tutta un'altra cosa Chissà perché, chissà perché Forse eravamo stupidi Però adesso siamo cosa Che cosa che, che cosa se Quella voglia, la voglia di vivere Quella voglia che c'era allora Chissà dov'è, chissà dov'è Che cos'è stato Cos'è stato a cambiare così Mi son svegliato ed era tutto qui E sapere che se Soddisfatto di me In fondo in fondo lo sono mai stato Soddisfatto di che Ma va bene anche se Se alla fine il passato è passato Liberi liberi siamo noi Però liberi da che cosa Chissà cos'è, chissà cos'è E la voglia, la voglia di ridere Quella voglia che c'era allora Chissà dov'è, chissà dov'è E cosa diventò, cosa diventò Quella voglia che non c'è più Cosa diventò, cosa diventò Che cos'è che ora non c'è più E cosa diventò, cosa diventò Quella voglia che avevi in più E cosa diventò, cosa diventò E come mai non ricordi più. V.R.❤️ @vascorossi