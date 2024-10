Eros Ramazzotti lapidario su Dalila: poi loda Hunziker, “un pilastro”

La scorsa settimana, Dalila Gelsomino ha annunciato ufficialmente la fine della storia d’amore con Eros Ramazzotti. I due, insieme da circa due anni, avevano alimentato i primi rumors di crisi già l’estate scorsa. Sebbene il cantante avesse prontamente smentito le voci pubblicando una foto insieme alla 35enne, poco dopo era stato avvistato insieme all’ex tronista Desirée Popper, riaccendendo il gossip. A settembre, poi, era emersa la notizia secondo cui la coppia non sarebbe riuscita a superare la crisi, confermata poi dalla stessa Dalila con un comunicato piuttosto amaro.

Circa dieci giorni fa, la donna ha pubblicato un lungo sfogo nelle sue storie Instagram, in cui non solo ha confermato la rottura con Eros, ma ha anche espresso tutto il suo dolore per la fine della relazione, non risparmiando critiche all’ex fidanzato. Dalila ha infatti rivelato di non essersi sentita tutelata dal cantante durante la tempesta mediatica che l’ha travolta. Inoltre, ha lanciato una frecciatina agli uomini incapaci di sostenere una donna con gli “attributi”, preferendo al proprio fianco partner più superficiali. Infine, ha concluso affermando che lei e Ramazzotti non erano più felici insieme, e che questa storia le ha lasciato una grande lezione di vita.

Fino ad ora, il cantautore aveva scelto di rimanere in silenzio, limitandosi a condividere una storia sospetta su Instagram con un proverbio in cui invitava a lasciar andare le cose “negative” della vita. “La rabbia prolungata danneggia il fegato. No a tutte le guerre, nessuna esclusa”, si leggeva nella citazione. Tuttavia, oggi, giovedì 24 ottobre, il settimanale Oggi ha riportato la prima dichiarazione di Eros riguardo la separazione da Dalila Gelsomino. “Sono molto sereno. Non ho altro da dire”, ha affermato Ramazzotti, liquidando in maniera lapidaria la storia.

Stando a quanto riportato dal settimanale, potrebbe esserci una terza persona coinvolta che avrebbe contribuito alla fine della relazione, anche se al momento non ci sono notizie certe a riguardo. Nel frattempo, una presenza costante nella vita di Eros rimane quella della sua ex moglie, Michelle Hunziker.

Di recente, gli ex coniugi hanno trascorso una vacanza in montagna insieme alla figlia Aurora Ramazzotti, il nipotino Cesare e le figlie di Michelle, nate dalla relazione con Tomaso Trussardi. In occasione della festa dei nonni, Eros ha fatto gli auguri a Michelle condividendo una loro tenera foto. “È per me famiglia e sarà sempre un pilastro delle mie giornate”, la frase riportata da Oggi, nella quale il cantante riassume il forte legame che lo unisce ancora alla Hunziker.