Eros Ramazzotti, la nuova fidanzata ha 22 anni? Ora parla Marta Delogu

Eros Ramazzotti è fidanzato con Marta Delogu? Sono in molti a chiederselo dopo il servizio fotografico apparso sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. I due sono stati pizzicati insieme a Mykonos, in Grecia, con i figli più piccoli del cantante – Raffaella Maria e Gabrio Tullio – avuti dall’ex moglie Marica Pellegrinelli.

Un’amicizia, ha raccontato il magazine edito da Mondadori, nata sui social network qualche mese fa e diventata subito molto importante. Tanto che Eros Ramazzotti non ha esitato a portare Marta, influencer su Instagram, modella e aspirante attrice, in vacanza con sé.

Nelle immagini tanta confidenza tra i due ma pure tra Marta Delogu e i figli di Eros Ramazzotti che, nonostante i numerosi impegni di lavoro, è molto legato ai suoi figli. Così come alla primogenita Aurora, ormai adulta, avuta da Michelle Hunziker.

Lo sfogo di Marta Delogu

Dopo che gli scatti hanno fatto il giro del web Marta Delogu è sbottata su Instagram chiarendo che non c’è nulla di sentimentale con il cantautore romano:

“Fake news. Mi meraviglio di tutte le persone che credono a questo tipo di gossip, mi dispiace per le vostre chiacchiere ma si tratta solo di una vera amicizia. Oltretutto non mi capacito della cattiveria di certe persone riguardo la notizia, mi colpisce in particolar modo che la maggior parte dei commenti sia da parte di donne”

Anche Eros Ramazzotti ha smentito i pettegolezzi sul suo account social, assicurando che si tratta di cavolate. Dunque, con Marta Delogu c’è solo una splendida amicizia e nessuna relazione amorosa. Eros resta single dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, avvenuto nel 2019.

In passato sono stati attribuiti a Eros Ramazzotti diversi flirt prontamente smentiti: prima l’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini, poi la conduttrice Roberta Morise, infine l’ex concorrente di Amici Veronica Montali. Di recente si è parlato pure di una liaison con la modella Federica Macciotta.

Anche Marica Pellegrinelli è single

Resta single Marica Pellegrinelli. Dopo la separazione da Eros Ramazzotti – con il quale ha mantenuto un ottimo rapporto per il bene dei figli – la modella di Bergamo ha frequentato per un periodo, circa un anno, il rampollo Charley Vezza.

In questi mesi Marica Pellegrinelli è stata avvistata in più di un’occasione con l’ex calciatore Marco Borriello ma i diretti interessati non hanno mai spiegato la vera natura del loro legame. Entrambi molto riservati preferiscono rispondere col silenzio a insinuazioni e spifferi.