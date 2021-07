Eros Ramazzotti pizzicato con Marta a Mykonos (foto): esplode il gossip

Ore ‘roventi’ per Eros Ramazzotti che, dopo aver dichiarato al Corriere della Sera e a Radio Italia di aver detto un sofferto ‘no’ a Monica Bellucci (l’episodio risale a diversi anni fa), è stato braccato dal magazine Chi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini lo ha pizzicato in Grecia, a Mykonos, dove sta trascorrendo le vacanze estive assieme ai figli, alla tata e ad un’amica.

Amica? Di chi si tratta? Di Marta, che, spiega sempre Chi, da qualche tempo gli sta vicino. La ragazza è nata a Sassari nel 1999 e da qualche anno si è trasferita a Roma per studiare recitazione, frequentando il Centro nazionale di Cinematografia. L’amicizia con il cantante capitolino sarebbe sbocciata sui social qualche mese fa. Quindi i due sarebbero passati dal virtuale al reale. E infatti hanno deciso di vedersi di persona e…

E da allora Eros e Marta hanno continuano a coltivare tale speciale amicizia che è andata via via a fortificarsi, giorno dopo giorno. Un legame che a quanto pare è piuttosto importante visto che Ramazzotti ha deciso di portare la giovane con sé e con i figli in Grecia, nella dimora che prende in affitto ogni anno.

Chi Magazine sostiene che l’artista e la studentessa abbiano un elevato grado di confidenza e che Marta abbia anche instaurato con i figli di Eros un bel rapporto. A Mykonos, oltre a rilassarsi e a godersi mare e relax, hanno anche fatto tappa nei locali più ‘in’ dell’isola. Ad esempio sono stati allo Scorpios, al Beach Club (di proprietà dell’attrice americana Lindsay Lohan) e al ristorante di sushi del celebre Santa Marina, resort extralusso nonché punto ritrovo per le star internazionali.

Eros Ramazzotti e quel difficile no a Monica Bellucci

Come prima accennato, Ramazzotti, al Corriere e a Radio Italia, quando gli è stato chiesto quale sia stato uno dei ‘no’ più difficili che abbia detto, ha raccontato di un episodio con protagonista Monica Bellucci. “Era un momento in cui sia lei che io eravamo liberi. È rimasto un bel ricordo”, ha spiegato. Oltre alla dichiarazione, su Instagram, ha postato un video che ha ulteriormente fatto alzare la temperatura gossipapra attorno all’aneddoto.