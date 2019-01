Eros Ramazzotti papà fiero: mia figlia Aurora? “Mi piace come è cambiata”

Eros Ramazzotti parla del rapporto speciale con la moglie Marica: “Vede solo il mio interesse fisico e artistico”

Eros Ramazzotti di sua moglie Marica è oggi innamorato più che mai. Il cantante, che recentemente è volato con la famiglia alle Maldive per godersi una vacanza spensierata, intervistato da Chi ha solo speso parole belle nei confronti della consorte. La fiducia e la stima tra di loro è talmente tana che adesso è lei che si occupa di organizzare e gestire gli aspetti più importanti del tour del marito. Il motivo? “Marica mi conosce ormai da ben tre tour… era giovanissima ed ha fatto una bella esperienza. Inoltre non è legata a contratti lavorativi vede solo il mio interesse fisico e artistico, cerca di consigliare il mio nuovo team avendo avuto esperienza con i precedenti. Sarà attenta, puntuale e vigile su tutto ciò che riguarda la nostra famiglia e la mia attività”.

Eros Ramazzotti papà fiero: Aurora? “Mi piace come è cresciuta”

Nella sua intervista, ovviamente, Eros ha parlato anche del suo rapporto con Aurora Ramazzotti, la figlia avuta da Michelle Hunziker durante il suo primo matrimonio. Di lei, oggi, il cantante ha detto: “Mi piace come è cambiata in questi anni, è cresciuta. Oggi è una donnina”. L’amore che prova per Aurora lo ha dirittura spinto a fare il giro del mondo in un giorno per raggiungere, il 5 dicembre, Aurora a Milano. Eros Ramazzotti, papà fiero e felice, non poteva di certo mancare al compleanno della primogenita.

Aurora Ramazzotti contattata per prendere parte all’Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi lancia lo scoop

A Mai dire Talk, il nuovo programma della Gialappa’s band, proprio recentemente Alessia Marcuzzi (parlando della nuova edizione dell’Isola dei famosi) si è lasciata sfuggire uno scoop non indifferente su Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros, stando a quanto rivelato dalla conduttrice, sarebbe stata contattata dagli autori del programma per prendere parte al reality. Aurora, però, ha alla fine rifiutato la proposta.