Eros Ramazzotti in compagnia di Dayane Mello: perché erano insieme

Dayane Mello è tornata alla ribalta della cronaca rosa non più per il gossip con Rosalinda Cannavò bensì per un incontro che ha dato il via ad un nuovo chiacchiericcio delle malelingue del gossip. L’ex gieffina ha pubblicato nelle scorse ore delle Instagram Stories con al fianco Eros Ramazzotti.

Negli ultimi mesi la Mello è uscita sul mercato con una nuova linea di prodotti di bellezza che rispecchiano i luoghi della sua vita. Il lancio dei prodotti è avvenuto il 21 giugno scorso alla presenza di due amiche della modella, ma anche molto amati dal grande pubblico televisivo.

Di chi stiamo parlando? Di Giulia Salemi e di Rosalinda Cannavò. Con la prima i rapporti si sono mantenuti sempre molto buoni. Durante la convivenza nella casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip, Giulia e Dayane hanno stretto una grande amicizia.

Nelle ultime ore, l’influencer – ospite del Giffoni film Festival – ha taggato la Mello in alcune Instagram stories, augurandosi di incontrarla presto. I rapporti con la Cannavò (ex Adua del Vesco ndr) hanno registrato invece qualche incomprensione.

Nel corso di una recente intervista, infatti, Rosalinda ha raccontato di un presunto bacio a stampo ricevuto dalla Mello durante uno shooting fotografico. Una cosa che l’ha presa di sorpresa e non ha molto ben gradito. In seguito a queste dichiarazioni Dayane ha replicato, dicendo che ci sono persone che sostanzialmente cercano un po’ di notorietà con il suo nome. Il botta e risposta mediatico tra le due ex gieffine ha infiammato ovviamente anche il popolo dei social.

La Mello, dopo aver passato qualche giorno di relax insieme alla figlia e a Sonia Lorenzini, è ritornata a lavorare. Stavolta la location è da urlo: a bordo piscina. E sempre molto entusiasta e soddisfatta mostra ai suoi numerosi followers il cofanetto con alcuni prodotti della sua linea beauty.

Al suo fianco un personaggio d’eccezione: Eros Ramazzotti. Che sembra stia usando i prodotti di bellezza della Mello. Il cantante nelle ultime settimane è stato al centro di un gossip. Paparazzato a Mykonos con una nota influencer di 22 anni, sono stati in tanti a pensare che per l’ex marito di Michelle Hunziker fosse finalmente arrivato l’amore.

Marta Delogu ha però smentito la notizia, etichettando tutto questo gossip come una colossale fake news.